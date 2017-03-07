​Дорогие женщины!

8 Марта – особенный весенний день. Он заполняет наши сердца самыми добрыми и нежными чувствами к Женщине, дарующей жизнь, согревающей своей любовью, радую­щей и поддерживающей в тяжелые минуты.

В этот день весь народ Казахстана чествует и преклоняется перед созидательной ролью наших женщин.

Сегодня вы, женщины Казахстана, занимаете ведущие позиции в политике и бизнесе, научно-производственной и социально-культурной сферах, несете мир и согласие, добро и покой, свет и надежду.

Международный женский день позволяет всем нам лучше и глубже осознать жизненно важные ценнос­ти бытия – гуманизм, благодарность, милосердие, солидарность.

Самое главное, вы даете жизнь нашей благословенной земле, воспитываете наших детей – граждан Ұлы Дала Елі.

Наши матери, спутницы, сестры и дочери!

С вами жизнь приобретает необходимый смысл, направление и мудрость.

Так пусть в этот праздничный весенний день звучат в вашу честь самые теплые слова!

От всей души желаем вам встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счастливых детей, верных друзей и подруг.

Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся ваши глаза!

Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют вам!

С праздником, милые наши женщины!