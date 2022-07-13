Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники

Дорого и сердито

Все чаще мы убеждаемся, что высокая цена на товар – не всегда гарантия его качества.

Я – конструктор.

Я так вижу…

Делая серьезную покупку, мы зачастую отдаем предпочтение новым моделям проверенных брендов. И ничего, что цена кусается. Зато функционал несравним с прежними возможностями, считаем мы. Тут главное, чтобы светлая мысль конструкторов не зашла слишком далеко, за грань разумного и достаточного.

В феврале нынешнего года жительница Уральска приобрела в одном из магазинов стиральную машину Electrolux. Модель не из дешевого ряда, стоимостью свыше 286 тыс. тенге, но девушка оформила покупку в рассрочку. Радость от приобретения закончилась при первой же стирке, в результате которой на вещах остался какой-то налет. И так раз за разом.

В сall-центре магазина покупательнице посоветовали обратиться в сервисный центр, специалисты которого ничего лучшего не придумали, как обвинить покупательницу в том, что она просто не умеет пользоваться машиной или использует плохой порошок. Замена стирального порошка к улучшению качества стирки не привела.

Снова обращение в магазин, ожидание мастеров сервисного центра. При первом осмотре машины специалисты не смогли обнаружить у модели сливного фильтра. Но стиральный агрегат без фильтра, как велосипед без колеса! При более внимательном осмотре машины фильтр все же нашли, но выяснилось, что для его очистки нужно всякий раз приглашать мастера...

Если бы о таких «тонкостях» покупателей извещали заранее, вряд ли бы нашлись желающие приобрести эту стиральную машину. Вместе с тем продавец на претензию ответил, что для замены покупки на другую, более удобную в эксплуатации модель, оснований не видит. И только намерение разочарованной хозяйки обратиться в суд изменило его позицию.

В этом случае хочется задать вопрос производителю: как вообще такой неудобный в использовании стиральный агрегат мог появиться на прилавках? Или он предназначен не для рядовых потребителей, а, скажем, для прачечных, в штате которых есть специалист, отвечающий за чистку фильтров?

Складывается впечатление, что из года в год выпускаемые бытовые приборы намеренно усложняются в эксплуатации. Почему сейчас старшее поколение держится за старые автомобили? Да потому что многие смогут отремонтировать их «на коленке», не прибегая к дорогостоящим услугам СТО, когда из-за маломальской поломки приходится разбирать чуть ли не полмашины, выкладывая при этом ползарплаты.

По словам главы областного департамента по защите прав потребителей Эльмиры Киматовой, на рассмотрении ведомства сейчас находятся два аналогичных обращения.

В первом случае женщина купила сотовую трубку и уже дома выяснила, что зарядки ей хватает на очень короткое время. Кроме того, новый телефон оказался настолько маломощным, что иногда с него невозможно было куда-то дозвониться. По мнению мастеров сервисного центра, аппарат исправен, дефектов нет. Мол, «просто модель такая». Короче, покупательнице, что называется, «впарили» не очень востребованный товар.

Во втором случае молодой человек купил телевизор, но изображение у того оказалось настолько плохим, что легче было смотреть старый. И снова, по мнению работников сервисного центра, «все дело в модели».

«Претензии к магазинам ничего не дали, будем разрешать эти вопросы в судебном порядке», – отметили в ведомстве.

Кредит или рассрочка?

Немало жалоб в департамент поступает на продавцов бытовой техники, которые вместо рассрочки могут оформить кредит или добавить в чек дополнительный товар, практически равный по стоимости основному.

В конце мая судом Уральска вынесено решение по иску в отношении продавца одного из магазинов бытовой и компьютерной техники.

Согласно исковому заявлению, в октябре прошлого года мужчина зашел в магазин посмотреть айфон для дочери, так как увидел информацию о том, что здесь можно приобрести товар в рассрочку. К нему подошел работник магазина и пояснил, что данной модели сейчас в наличии нет, но ее можно заказать. Покупатель согласился на двухнедельное ожидание айфона, но уточнил, что желает приобрести его в рассрочку. Оформить ее любезно согласился продавец магазина вместе с коллегой, но через смартфон покупателя, так как тот признался, что не умеет пользоваться банковским приложением.

Заявка банком была одобрена. К айфону мужчина приобрел наушники и зарядное устройство. Покупка обошлась ему в 612 260 тенге. Через несколько дней айфон был доставлен в магазин, и покупатель его забрал. Каково же было его удивление, когда при первом погашении займа он выяснил, что товар был оформлен не в рассрочку, а в кредит, и ему теперь предстоит выплатить банку 926 663 тенге.

Мужчина обратился в магазин с претензией. Его сначала заверили, что будут приняты меры, затем просто посоветовали погасить кредит досрочно. Официального ответа на его претензию магазин не предоставил. Покупатель был вынужден обратиться в суд с иском. В своем исковом заявлении он просил взыскать с продавца сумму в размере разницы между суммами займа в рассрочку и кредита, а также компенсировать ему моральный вред – 200 тыс. тенге.

Суд отказал потребителю в возмещении разницы между кредитом и рассрочкой, так как сторона истца не смогла доказать, что именно продавец оформил ему заявку. Моральный вред был возмещен частично в сумме 50 тыс. тенге. Основанием для этого, согласно решению суда, явился факт привлечения департаментом по защите прав потребителей (ведомство учас­твовало в судебном процессе в качестве третьего лица) продавца еще и к административной ответственности. Продавец выплатил штраф, но, не согласившись с привлечением к административной ответственности, подал в суд на департамент. Однако суд первой инстанции и областной суд постановление департамента о наложении штрафа оставили в силе.

В полгода переживаний, закончившихся судебным разбирательством, обошлась покупка телефона и для жительницы одного из сел Западно-Казах­станской области.

В ноябре прошлого года женщина купила смартфон внучке за 69 800 тенге, оформив покупку в кредит. И на следующий день выяснила, что вместе с телефоном ей оформили флешкарту за 4 990 тенге и пакет «все включено» за… 54 тыс. 990 тенге. Обращение в магазин с просьбой вернуть деньги за пакет не принесло результата. Продавец пояснил, что она расписалась в акте о получении услуги – установки пакета.

Сложившуюся ситуацию женщина объяснила в департаменте по защите прав потребителей, где ей помогли направить в 14-дневный срок претензию на возврат денежных средств. А поскольку продавец не ответил на нее в установленный законодательством срок, то по результатам проведенной проверки ему пришлось выплатить штраф. Специалисты департамен­та помогли также составить исковое заявление в суд. Магазин деньги вернул только после решения суда.

Отстаивать свои права в суде пришлось и другому жителю Западного Казахстана. В октяб­ре прошлого года он заключил с автосалоном договор купли-продажи автомобиля, внес пред­оплату 2 млн тенге. Согласно договору автомобиль ему должны были поставить 15 апреля текущего года. За 10 дней до заветной даты мужчине позвонил менеджер и сообщил, что поставки не будет, нужно забрать предоплату. Почему не соблюдены условия договора, внятного ответа в автосалоне не дали, сославшись на то, что якобы машины не могут пересечь границу РФ.

Потребитель самостоятельно обратился с претензией в адрес продавца, а департамент по защите прав потребителей помог ему подготовить исковое заявление. В нем истец просил суд обязать продавца поставить предусмотренный договором автомобиль, выплатить не­устойку, а также возместить моральный вред (800 тыс. тенге).

В ходе судебного разбирательства продавец даже изъявил желание выплатить неустойку в размере 0,1% от стоимос­ти покупки за каждый день просрочки поставки автомобиля. Однако в связи с тем, что потребитель не был согласен, 28 июня автосалон подписал соглашение, согласно которому обязуется передать указанный в договоре автомобиль в течение 10 рабочих дней.

– Потребителю нужно знать свои права и не бояться их отстаивать, – говорит Эльмира Киматова. – Культура торговли – это и товары соответствующего качества, честность и ответственность продавцов, и налаженный механизм коммерческих отношений между всеми участниками процесса. Предъявляя обоснованные претензии, покупатель не только защищает свои имущественные права, но и способствует тому, чтобы совершенствовались как системы оценки качества товара самим производителем, так и его продажи.

За первое полугодие в областной департамент по защите прав потребителей поступило 712 заявлений, 507 из них касаются сферы розничной торговли. По итогам рассмотрения всех обращений, связанных с низким качеством товаров и услуг, потребителям возвращены денежные средства в размере 38,5 млн тенге.