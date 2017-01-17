​Дорого и сердито

«Казправда» уже поднимала проб­лему общественных перевозок в Усть-Каменогорске. Напомним: местные автопарки научились успешно лоббировать свои интересы при повышении цены на проезд. В ход шли все методы – от снижения чис­ла автобусов на линиях до полного транспортного коллапса в городе, или лишения пенсионеров льготных билетов. Минувшей осенью дошло до того, что рабочая группа по тарифу определила стоимость автобусного билета в… 176,5 тенге.

Весь декабрь и пол-января между властью и автопарками шли переговоры. И вот 13 января заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков сообщил на брифинге: в феврале проезд на городских автобусах подорожает до 90 тенге. Бесплатно смогут ездить дошколята, а также участники Великой Отечественной войны, их вдовы, инвалиды первой группы, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Надо ли говорить, как отреагировали устькаменогорцы? Казнет взорвался ироничными советами подключить к числу льготников еще участников войны с Наполеоном и ветеранов Первой мировой – чего стесняться. А заодно сменить на вывесках название «автопарк» на «автопонт». Ведь сколько бы ни повышался тариф, на многих марш­рутах, как выразились в областном Центре экологической безопасности, продолжает работать автохлам.

Справедливости ради надо сказать, что оснований для роста тарифа у перевозчиков немало. Только солярка за осень подорожала с 95 тенге до 145, а ее доля в цене занимает 30–35%. Растут расходы на запчасти, коммуналку, надо повышать людям зарплату… Во всем мире, в том чис­ле многих казахстанских городах, общественный автотранспорт официально признан убыточным. И это не секрет. Невозможно удерживать социальную доступную цену на проезд и одновременно обеспечивать его безопасный, современный уровень, соответствующий всем нормативам.

Именно поэтому даже в странах с либеральной экономикой повсеместно распространена практика муниципальных автопредприятий, которые содержатся за счет бюджета. Граждане платят налоги, а власть в ответ предоставляет возможность пользоваться цивилизованным транс­портом. Появятся среди частников желающие составить конкуренцию, откусить себе часть пассажиропотока – пожалуйста, завоевывай честно клиента. Если сможешь.

К сожалению, в Усть-Каменогорске идея муниципального автопарка жива только виртуально. Видимо, горакимату удобно думать, что с этой задачей успешно справляются частники. На том же брифинге по вопросу тарифа чиновники упомянули про переход на электронное билетирование, про оснащение подвижного состава системой навигации, про контрольные рейды общественников... Но только не про сроки появления муниципального предприятия.

Тем временем для пожилых людей, школьников и студентов усть-каменогор­ские автобусы стали, похоже, одними из самых дорогих в стране. Даже с учетом льготы им придется платить по 50 тенге за каж­дую поездку.