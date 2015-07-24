Свежий выпуск Дорогой большого кочевья Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

За шесть дней исследований профессор и доцент кафедры «Археология, этнография и музеология» Казахского нацио­нального университета им. Аль-Фараби Мадияр Елеуов и кандидат исторических наук Докей Талеев, профессор Международного казахско-турецкого университета им. Ясави Сайден Жолдасбаев и докторант археологии турецкого Университета Памуккале Сырым Есенов под руководством первого проректора ТарГУ Аскара Абдуалы открыли Зимовье Керея, ущелье Керея и Ханский престол – географические объекты, связанные с основанием Казахского ханства.

Ученые обнаружили средневековые поселения, возвышенность Караултобе, обеспечивавшую связь с окрестными городами. Уточнили многочисленные топонимы, установили названия безымянных исторических мест, законспектировали устные легенды. И составили уникальную карту исторического пути Большого кочевья, на которой обозначили историко-археологические и географические памятники, относящиеся к жизни населения Казахского ханства XV–XVI веков.

Участники Международной научно-практической конференции «Казахское ханство на стыке тысячелетий: историческая преемственность и современный период», состоявшейся в ТарГУ, высоко оценили и документальный фильм, созданный членами экспедиции, с символическим названием «Дорогой Большого кочевья».



