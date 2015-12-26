​Дорогой добра

На этой доброй ярмарке, которая проводится при поддержке торгово-развлекательного центра Mega Park Almaty, представлены изделия декоративно-прикладного искусства. Впечатляет выбор расшитых нацио­нальными узорами ковриков, корпешек, вязаных детских шапочек и пинеток. Есть и самые необычные товары – изделия в национальном стиле, выполненные в технике корпеше, из которых для детей можно делать диванчики, креслица, домики. Все эти прелестные вещицы сотворили воспитанники Центра детства и юношества «Айналайын».

– В 2004 году в селе Аса Жамбылской области я создала кружок национального шитья, – рассказывает Айгуль Разакова, руководитель центра. – Навыки шитья в нем развивали сельские женщины, дети, подростки, молодежь. Вещи в национальном стиле, выполненные руками наших кружковцев, покупали иностранные туристы, их демонстрировали на выставках декоративно-прикладного творчества. Дважды мы выигрывали областной конкурс «Алтын сапа». Затем мы стали шить продукцию и для местного населения. Постепенно кружок перерос в Центр детства и юношества. Он приобрел статус «Клуб ЮНЕСКО», и его продукция была признана «Лучшим товаром Казахстана» в 2012 году.

Сегодня центр «Айналайын» работает в двух направлениях: социальный проект и бизнес. На волонтерской основе он ведет работу по поддерж­ке, социализации и инклюзивному обучению детей, подростков и взрос­лых с ограниченными физическими и ментальными возможностями. Уделяя особое внимание социально уязвимым группам сельской молодежи, педагоги помогают им осваивать навыки ремесленничества для вхождения в самостоятельную взрослую жизнь. В центре занимаются более 200 детей Жамбылского района. Работают швейный клуб, танцевальный и художественный кружки, английские классы, волонтерские клубы, театр, где занимаются как здоровые дети, так и дети с ограниченными физическими возможностями. И они на своем примере доказывают, что инвалидность – это не приговор. В их числе девушка Колганат, потерявшая зрение в 15 лет, она ведет в центре кружок по оригами, и молодой парень, который из-за перенесенного в младенчестве рахита выглядит, как ребенок. Недостаток общения со сверстниками он с лихвой заполняет в этом центре, и еще приобретает полезные навыки мастерства, которые, несомненно, пригодятся ему в дальнейшей жизни.

Айгуль также подчеркивает, что многие сельские дети талантливы. Так, воспитанница центра Молдир Тлеубердиева недавно победила в танцевальном конкурсе в Украине. В 2013 году «Айналайын» освоил изготовление новой на казахстанском рынке продукции – мягкие элементы мебели в технике корпеше. Это своего рода бескаркасная мебель, которую, как пазлы, может собирать как взрослый, так и ребенок. Такое «мягкое лего» пользуется хорошим покупательским спросом.

– Планы у нас большие, – говорит А. Разакова. – Мы хотим открыть большое швейное производство, что позволит увеличить объемы и ассортимент нашей продукции, ставшей уже популярной на жамбылском товарном рынке. Благодаря этому мы также создадим больше рабочих мест для женщин-инвалидов. Швейному делу в нашем центре сейчас обучаются 6 таких начинающих мастериц.

И уже сейчас ИП «Айналайын» производит продукции на 3 млн тенге в год. Деньги идут на развитие центра, на приобретение инвалидных колясок, которые раздают нуждающимся. Есть у центра и замечательная традиция: каждое лето организовывать в родном селе юрточный лагерь для детей.

– Взрослые и дети вместе ставят несколько юрт, и почти вся местная ребятня проводит в этом лагере летние каникулы. Вместе с волонтерами-студентами дети занимаются творчеством, на свежем воздухе для них организуются спортивно-развлекательные мероприятия.

Ну а вырученные от ярмарки средства пойдут на строительство собственного здания «Айналайын» – уникального центра добра и общения. Все желающие могут поддержать это благое дело, посетить ярмарку и приобрести приглянувшиеся товары. Ярмарка будет работать в ТРЦ Mega Park Almaty до 31 декабря.