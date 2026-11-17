В столичном Дворце спорта «Алатау» состоялась благотворительная эстафета «Дорога силы и любви», приуроченная к Всемирному дню недоношенных детей. Мероприятие организовали врачи Центра материнства и детства корпоративного фонда UMC при поддержке Министерства внутренних дел.

фото Игоря Бургандинова

Участниками спортивного праздника стали дети, которые когда-то начинали борьбу за жизнь в отделениях реанимации, их родители и врачи. Сегодня многие из них успешно учатся, занимаются спортом и ничем не отличаются от сверстников.

Среди гостей – Айгерим Мырзагельдиева, мама четверых детей, все они родились преждевременно. Ее дочь ­Айганым появилась на свет на 27-й неделе беременности с весом 901 грамм. Три месяца девочка нуждалась в кислородной поддержке, а в январе нынешнего года перенесла сложную операцию на легких.

– Получается, врачи дважды спасли нам жизнь. Первый раз выходили после рождения, второй – провели серьезную операцию. Сейчас у нас все хорошо. ­Айганым пошла в первый класс, учится на отлично, – рассказывает мама Айгерим.

Шестнадцатилетний Аян Нурхамед самостоятельно приехал из села, чтобы впервые увидеть врача, который когда-то его выходил.

– Мне интересно узнать, как выглядит мой доктор, познакомиться с ним. Хочу поднять архивы, посмотреть, каким я был маленьким, – поделился подросток.

Аян учится в 11-м классе, готовится к ЕНТ и мечтает стать специалистом по кибербезопасности.

Еще один участник эстафеты Борис родился с весом 940 граммов и ростом 37 см. Сегодня он увлекается бегом, плаванием и гимнастикой.

– Не надо думать, что вы хуже других. Занимайтесь спортом, не приобретайте вредных привычек. Мы обычные люди, – обращается он к детям, родившимся раньше срока.

Как рассказала заведующая отделением неонатологии UMC Гульнара Тартаева, с 2007 года специалисты центра выхаживают младенцев, родившихся начиная с 22-й недели беременности, с массой тела от 500 граммов.

– Это командная работа врачей разных специальностей. Мы их лечили, выхаживали, а теперь видим их успехи. Но самое главное – вклад родителей, которые проходят вместе со своими детьми большой тернистый путь, – отметила она.

А врач-неонатолог Анар Шакирова подчеркнула необходимость развития отделений катамнеза по всему Казах­стану. Такие службы обеспечивают медицинское наблюдение за недоношенными детьми после выписки из стационара, помогая своевременно выявлять возможные осложнения и поддерживать семьи.