Дорогой великих свершений

Для читателей, которые смогут увидеть этот фильм в день общенационального просмотра по отечественным телеканалам 14 декабря, скажу, что речь идет о кинопроизведении, удачно стартовавшем с фильма «Небо моего детства». В основе сюжета – жизнь и деятельность Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева. В новых сериях художественно воспроизводятся следующие этапы его жизни – период обучения в Украине и трудовая закалка в Темиртау.

Хочу подчеркнуть удивительно благожелательную ауру премьеры. В величественном концертном зале «Казахстан» в самом сердце столицы действо на экране вместе со мной наблюдали свыше двух тысяч человек, представлявших практически все возрастные и социальные срезы казахстанского общества. Рядом с убеленными сединами ветеранами войны и труда сидели представители поколения 60-70-х годов, а также молодежь – ровесники нашей долгожданной и священной Независимости. До звонка публика шумела, шли опоздавшие. И казалось, что все это броуновское движение помешает, создаст дискомфорт. Но с первыми кадрами в зрительном зале установилась звенящая тишина. Драматургия фильма обворожила всех сидящих, и я стал неотъемлемой частью искушенной публики, соскучившейся по действительно хорошему кино. И так почти три часа весь зал следил за интригой фильма, искренне проявляя свои эмоции, сопереживая полюбившимся героям. В одном я убежден и смею заверить: равнодушных в зале не было, фильм всех задел за живое, и в данном случае вполне умест на часто цитируемая в годы нашей юности ленинская формулировка «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Я, как человек, проживший три четверти века, признаюсь: давно отвык от большого экрана. Во времена босоногого детства в костанайской глубинке общение с кинематографом было упрощено донельзя: помню только проекцию трескучего аппарата на стену или в лучшем случае на белую материю. Затем в пору студенчества в Алма­ты и аспирантуры в Москве я привык к камерным залам кинотеатров и стал, не побоюсь этого штампа, верным почитателем советского кино. Но при нынешнем засилье боевиков и мелодрам, бесконечных сериалов, современных поделок с претензией на «исторические» фильмы мое поколение, возможно, выглядит старомодным со своими устоявшимися вкусами и пристрастиями, а посему в основном ограничивается телевизором. Но я был приятно поражен как в случае с картиной «Небо моего детства», так и с нынешним продолжением эпопеи мастерством режиссера и актеров, так бережно и тактично переведших стрелки часов истории назад и воссоздавших время нашего детства и юности.

Не будучи кинокритиком, обобщу свои субъективные впечатления в следующих тезисах.

Во-первых, это масштабное высокохудожественное полотно. Налицо творческая удача большой и дружной команды, особенно сценаристов и режиссера, актерского ансамбля, в котором блистали и казахстанцы, и популярные российские мэтры. Создатели фильма определили его жанр как киноэпопею. Определение справедливо, ибо как нельзя точно определяет масштаб замысла и богатство материала, воплощенного на экране. Пожалуй, оно соответствует таким незабываемым проектам прошлого, как «Битва в пути» по роману Галины Николаевой (режиссер Владимир Басов) и «Тихий Дон» Михаила Шолохова (Сергей Герасимов), которыми восхищалось мое поколение. Остается только пожелать удачного завершения данной киноэпопеи.

Во-вторых, радует возрождение отечественного кино и главной кинофабрики страны – «Казахфильма». После таких картин, как «Кто вы, господин Ка?», «Жаужурек мың бала», «Шал» и данной киноэпопеи мы вправе ждать от отечественной киноотрасли большего, закрепления этой тенденции. Думаю, и государство всячески поддержит эти положительные сдвиги киноиндустрии.

В-третьих, и это самое главное – перечисленные выше фильмы, особенно «Путь лидера», являются действенным средством патриотического и нравственного воспитания молодежи, дают четкие мировоззренческие ориентиры, развенчивают упреки в отсутствии государственной идеологии. «Путь лидера» – это фильм-история. И он дает нам, говоря словами Нурсултана Абишевича Назарбаева, возможность «вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего». И с этих позиций жизнь Лидера нации есть пример, достойный подражания.

Родился в обычной семье сельских тружеников, сызмала познал трудности военного лихолетья и восстановления народного хозяйства, упорно трудился, усердно учился и всю жизнь тянулся к знаниям, помогал семье, мечтал о небе и высшем образовании. Но в жизни бывает всякое, и другой, может, воспринял бы отход от намеченного плана как трагедию. Но не таков был молодой Нурсултан, когда по настоянию семьи не стал учиться в авиационном институте и забрал документы. Молодой человек делает осознанный выбор и едет по комсомольской путевке в Темиртау, оттуда направляется на учебу в Днепродзержинск. Упорство и труд, помноженные на постоянную работу над собой, дают в итоге не только рабочую специальность, но и формируют характер, развивают лидерские качества. В конце фильма мы видим Назарбаева на руководящей партийной работе, во главе многотысячного коллектива. Именно так, «без брата и свата», в неполные 30 лет, благодаря своей целе­устремленности, инициативности, харизме, организаторским способностям он сделал головокружительную по меркам советского времени карьеру, выйдя на общесоюзную орбиту. Войти в состав ЦК комсомола, быть делегатом съездов и выступать на них от имени республики, выезжать в составе делегаций за рубеж, стать героем нескольких десятков репортажей и интервью в местной, республиканской и союзной печати – это дорогого стоит.

Хочу сделать небольшое отступление и рассказать о том, что я обычно не афиширую. Как-то меня и некоторых других коллег Президент Назарбаев пригласил в Днепродзержинск, где он проходил школу трудовой закалки. Встречались мы с металлургами (теперь уже ветеранами) – сверстниками Президента. Много было радостных воспоминаний, теплых встреч, и все видели, что Нурсултан Абишевич искренне радуется и высоко ценит профессию металлурга, закалившую его характер и открывшую дорогу к еще более масштабному служению своему народу.

А теперь перенесемся в наши дни. Я, как руководитель высшей школы с более чем 50-летним стажем, органически не приемлю модного стремления некоторой части современной молодежи получить все и сразу готовенькое (престижную и высокооплачиваемую работу, карьерное восхождение, жизненные блага) или разбогатеть, выиграв в лотерею да занимаясь операциями «купи – продай». Истинным мерилом жизненных достижений любого человека является труд – честный и добросовестный, полезный и созидательный, с посильным вкладом в приумножение общенародных богатств. Только увидев плоды собственного труда, осознав истинную цену приложенных усилий, таланта и пота, можно понять величественность задач по преобразованию нашего независимого государства в условиях жесткой глобальной конкуренции.

Президент Назарбаев, сделавший себя сам (как говорят американцы «self-made man»), горновой огнедышащего стана в прошлом, общепризнанный Лидер в настоящем, на своем собственном примере указывает молодежи и всем казахстанцам дорогу к Обществу Всеобщего Труда. Как возвышение труда и призыв к активному труду мы должны воспринимать новый праздник – День труда, инициированный Елбасы. А впереди – упорный труд, реализация программы ФИИР и Стратегии «Казахстан-2050». Успехов Лидеру и всем нам на этом пути.

Этот фильм я смотрел в преддверии замечательного праздника – Дня независимости и, пользуясь случаем, поздравляю соотечественников. Пусть этот праздник будет вечно с нами.

Кенжегали САГАДИЕВ, академик Национальной академии наук РК