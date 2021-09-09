​Дорогу дерзким, молодым, креативным!

Культура – понятие многомерное. Это та либеральная среда, где есть возможность самореализоваться всем, вне зависимос­ти от возрастной категории и прочих условий. Если мы говорим: «Открываем магистраль молодым», то не забываем и о мастерах. Все должно быть в здоровой гармонии и балансе.

Время требует смелых решений уже сегодня. Молодежь должна развиваться смело, дерз­ко, креативно. Мы должны знать, какие генералы и маршалы от кинематографии завтра будут представлять нашу культуру на мировых площадках. Здесь крайне важным моментом является профессиональная подготовка. Безусловно, сегодня нашим молодым специалистам открыта дорога во все зарубежные обучающие центры, но важно сформировать систему, которая будет создавать национальный продукт от начала до конца. Поэтому я за глобальную интеграцию с условием сохранения аутентичности и принципов национальной школы воспитания, она в нашей ментальности долгие годы была преемственной.

Важно со всех сторон изучить систему образования профессио­нальных кадров для кинематографии и сопровождать их от дебютов и короткометражных картин до полного метра.

Что касается Государственного центра поддержки нацио­нального кино, то мы стараемся содействовать проектам молодых кинематографистов. По итогам конкурса 2020 года 39 проектов получили финансовую поддержку государства. Среди них 5 дебютных фильмов, 9 короткометражек, 5 анимационных и 4 художественных проекта, снятых молодыми режиссерами. А среди участников конкурса, допущенных к защите в сентябре этого года, молодежь преобладает в секциях «Авторское кино» (около 75%), «Анимация» (85%) и «Игровой фильм, предназначенный для широкой зрительской аудитории» (80%).

Сейчас киноцентр вместе с известными кинематографис­тами выступил инициатором по воссозданию творческо-производственного объединения «Дебют», которое долгие годы входило в структуру киностудии «Казахфильм». Мы считаем, что этот вопрос сегодня как никогда актуален.

Глава государства также отметил в Послании: «В вопросах консолидации общества, укреп­ления национальной идентичности большая роль отводится эффективному использованию исторического наследия и культурного потенциала страны. В этом плане Казахстан имеет широкие возможности, в том числе для выгодного позиционирования на международной арене».

Историческое наследие – важная воспитательная, духовно-нравственная составляющая программы «Рухани жаңғыру», способствующей сохранению духовного богатства народа. Президент обозначил важную задачу: исторические и социально значимые картины не должны замыкаться на местном зрителе, они должны быть понятны миру. Сегодня кинорынок требует выхода на новые рубежи. Этому способствует развитие партнерства со стриминговыми платформами, которые становятся пространством, где мы можем говорить о наших достижениях не только в кино, но и в других отраслях культуры.

Я всегда подчеркиваю, что кино – индустриальная сфера (так как это самая монетизируемая на сегодня отрасль культуры), способная давать фидбэк – обратную связь. И сегодня мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать Закон РК «О кинематографии» в сторону возможности привлечения иностранных партнеров. Прорабатываются такие аспекты, как рибейт (скидка), копродукция, кинокомиссия, возможность диверсифицировать линейку кинопроизводства.

Мы поддерживаем стремление активной молодежи, которая сможет продвигать на внешний рынок национальную креативную мысль в области культуры и в других отраслях. Процессы глобализации и интеграции идут очень интенсивно, и, чтобы не остаться в последнем вагоне этого большого локомотива, мы, конечно, должны много работать.