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Дорогу – лучшим специалистам
Инеш БЕРЖАНОВА
О новых требованиях к поступающим на работу в органы прокуратуры Ж. Асанов рассказал на заседании «круглого стола» в Назарбаев Университете. Участниками мероприятия стали депутаты Парламента, представители Канцелярии Премьер-Министра, различных государственных структур, лучшие студенты юридических специальностей вузов страны.
Как отметил Генеральный прокурор, по данной специальности вузы ежегодно выпускают не менее 30 тыс. человек. При этом органы прокуратуры за год могут принять всего 300 молодых сот­рудников.
– При таком раскладе к нам должны попадать только самые лучшие, – подчеркнул Генеральный прокурор. – Но на деле, к сожалению, не всегда обстоит так.

Причиной тому, считает Ж. Асанов, либо несовершенство системы отбора, либо субъективизм при приеме на работу. Так, до последнего времени для трудоустройства в органы прокуратуры кандидатам достаточно было заполнить анкету, пройти медкомиссию, спецпроверку и тестирование, и ты уже если не прокурор, то его помощник.

Очевидность неправильно поставленной работы с кадрами заставила перейти к более жестким мерам. И потому был объявлен мораторий на прием на работу вплоть до разработки и принятия новых подходов по отбору кадров на службу. Поставленная задача сводилась к тому, чтобы прием осуществлялся открыто, прозрачно и справедливо.
В итоге теперь все кандидаты на службу в органах прокуратуры должны будут проходить стажировку. Сама система отбора включает в себя четыре задания. При выполнении первых двух (при описании жизненного опыта и написании эссе) кандидаты должны рассказать о себе, своих целях и достижениях, отношении к жизни, долгу. Во внимание будет приниматься тот факт, насколько четко и аргументированно человек может изъясняться.

О том, насколько кандидат готов работать в органах прокуратуры, можно будет судить и при решении им так называемых кейсовых задач. Для этого его поставят в конкретную проблемную ситуа­цию, выход из которой за ограниченное время он должен найти сам.
Самым же важным этапом, уверен Ж. Асанов, призвано стать психологическое исследование – тестирование. На основе полученных ответов, считают разработчики концепции, можно будет увидеть, что именно движет человеком – реальное желание принести пользу стране или личные интересы.

Что касается оценочного жюри, то в его состав войдут независимые эксперты, принимавшие учас­тие в разработке концепции. Это специалисты Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета, компаний Deloitte и PricewaterhouseCoopers. Все работы кандидатов будут зашифрованы, а это значит, что ни та, ни другая сторона не будут знать, с кем «имеют дело» в данный момент.
Важной и своевременной инициативу назвал председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов. Он выразил уверенность, что нововведения качественно изменят кадровый состав работников органов прокуратуры.

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