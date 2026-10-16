Дорогу Медеу – Шымбулак временно закроют

На время проведения работ движение будет полностью перекрыто как для автотранспорта, так и для пешеходов

Фото: акимат Алматы

С 19 по 22 октября 2026 года включительно на автомобильной дороге Медеу – Шымбулак, в районе визит-центра «Горельник», будут проводиться работы по монтажу двух железобетонных водопропускных труб диаметром 1 и 1,5 метра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

На время проведения работ движение будет полностью перекрыто как для автотранспорта, так и для пешеходов.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании поездок и пеших маршрутов в этом направлении.