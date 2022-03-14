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Дорогу молодым
Ануар Нуртазин, политолог, участник Президентского молодежного кадрового резерва

Выводы, которые уже можно сделать из череды трагедий, и проблемы социального расслоения в Казахстане позволяют определить тенденции, требующие первоочередного внимания.

В обществе аккумулируются различные социально-психологические проблемы, результатом которых становится критическое снижение доверия к органам власти. Таким образом, следует ожидать от Главы государства конкретных решений в части «политической чистки», которую сегодня еще можно провести мягко в рамках озвученной парадигмы нового Казахстана.

В своем выступлении на внеочередном съезде партии «AMANAT» Президент отметил необходимость повышения эффективности партийного аппарата, в особенности через подготовку политических кад­ров: «Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает… Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым и способным кадрам, и это наш большой недостаток», – сказал Президент.

Считалось, что с образованием независимого Казахстана мы вступили в высшую фазу своего развития, поступательный ход которого предопределен на века. А политическая борьба, если она и будет идти, то исключительно в форме соперничества хорошего и очень хорошего.

Однако развитие не бывает и не может быть устойчивым, ибо оно является результатом разрешения базовых противоречий конкретной социоэкономической системы.

Одним из самых устойчивых секторов стабилизации является создание системы социализации в регионах. При этом человеческие ресурсы должны быть самым важным и наиболее ценным активом государства, так как это связано в первую очередь с будущностью нашей страны.

В исторически очень короткое время сформировался вполне определенный социальный зап­рос на преодоление текущего кризиса через инновационное развитие посредством создания новых лидеров. Коль скоро на партию, пусть и по умолчанию, но возложили вполне определенную макроэкономическую ответственность, то и спрос (формализованный или нет) будет соответствующий.

Сейчас важно не только и не столько интегрировать граждан в существующую партийную среду, но показать путь, пройдя по которому, ее можно модернизировать в соответствии со стоящими перед нацией как общественной институцией вызовами. Консерватизм управления партией, поиск сиюминутной отдачи и ситуационных решений оказался сродни политическому самоубийству.

Еще об одной серьезной проб­леме говорит Касым-Жомарт Токаев – это отсутствие адекватного взаимодействия между теми, кто ставит задачу, и теми, кто ее призван выполнять. Сигнал, посылаемый с верхних этажей управления, оказывается искаженным до неузнаваемости.

Есть все основания полагать, что и в других случаях реакция будет аналогичной. Консервативная часть административного аппарата в современных условиях сделает все, чтобы, во-первых, ничего не менялось, а, во-вторых, чтобы не появились подлинные лидеры из народа. Это называется «инновационным сопротивлением».

Молодым людям необходимо принимать во внимание преж­де всего именно это обстоятельство. Чем значительнее будут успехи, тем на меньшую должность⁄финансирование⁄, поддержку со стороны большинства коллег, а тем более руководства, можно рассчитывать. Поэтому прорывным талантам придется учиться работать в сложившихся обстоя­тельствах, надеясь главным образом на свои собственные силы, и априори воспринимая любого бюрократа⁄партийца как оппонента.

Политический лидер сумеет найти силы и возможности трансформировать партийное управление как институцию и провести через барьер молодое поколение по новым социальным лифтам. Возможности для этого есть. Социальный заказ на новое партийное управление оформлен нарастающим социальным взрывом.

Здесь возникает вопрос: что может сделать отдельно взятый простой молодой человек без поддержки семьи с именитой фамилией и баснословных денег, когда речь идет о стратегии, тем более глобальной?

Оказывается, не так уж и мало, ведь тот, кто идет вперед, не имея за собой ничего, уже титан.

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