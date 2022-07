Дорогу молодым

Обучение робототехнике – не самоцель, а инструмент для развития навыков у детей, необходимых им в XXI веке. Так считает сооснователь Фонда развития робототехники в Казахстане и Центральной Азии USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет.

Магистерская диссертация Нурдаулета в британском университете Warwick называлась «Что представляет собой работа будущего и как подготовиться к ней казахстанским детям». И это, считает эксперт, действительно актуальные на сегодня вопросы. Поскольку невозможно предугадать, что будет через пять – десять лет, какие профессии станут наиболее востребованы. Наступает реальность, когда будет трудно следовать каким-то инструкциям, придется самостоятельно находить пути и принимать решения.

– Мы можем только привить ребенку необходимые навыки: критическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде. Но навыки – одна сторона медали. Вторая – грамотность, умение работать с большими данными, продвигать продукт на рынке, создавать современный дизайн. Все эти компетенции можно развить через робототехнику, – рассказывает Нурдаулет Досмагамбет.

Он вспоминает, что одну из первых лабораторий по робототехнике со своими единомышленниками они открыли в 2014-м в Назарбаев Интеллектуальной школе, где до 2019 года он работал преподавателем, заведующим созданной им лаборатории. С тех пор школьники участвуют в различных соревнованиях в стране и за рубежом.

А недавняя победа казахстанских учеников на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland подарила им шанс поступить в ведущие вузы мира и учиться бесплатно.

Эти конкурсы изначально отличались сложностью задач, привязанных к реальным вызовам – автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам. Сборную Казах­стана на олимпиадах представляли 12 школьников в возрасте 15–17 лет. Нашим ученикам удалось установить абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом, а также получив сразу три номинации от членов жюри.

Конечно, таких результатов ребята смогли добиться благодаря упорному труду и созданным в нашей стране условиям для развития навыков, знаний в области робототехники. Так, три года назад Фонд развития робототехники в Казахстане и Центральной Азии привлек к нам в республику Международную программу For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST).

– Мы увидели, какой это интересный и увлекательный процесс для детей. Кстати, из всех постсоветских стран программа пока есть только в Казахстане. Теперь мы ее внедряем в Кыргызстане и Узбекистане. В этом году охватили более 10 000 учеников, – рассказывает Нурдаулет Досмагамбет.

Уникальность программы заключается в том, что она систематично выстроена и действует в 110 странах. Проект зародился в конце XX века, когда крупные транснациональные корпорации стали испытывать дефицит кадров, необходимых для решения их задач. Они понимали, что школьное образование не успевает за трендами. Через поддержку некоммерческих организаций учредители программы решили давать детям инструменты для приобретения необходимых навыков, чтобы ученики по всему миру могли параллельно заниматься внешкольным образованием и готовиться к выбору будущей профессии.

Как программа действует? Крупные корпорации формируют определенную проблему, а ведущие западные университеты адаптируют ее в задачи, которые выполнимы учениками. Через робототехнику и методы игры школьники применяют все свои теоретические знания в математике, физике, информатике и механике, производя различные расчеты для практического применения.

На вопрос о том, за счет каких преимуществ казахстанской команде удалось взять два первых места на соревнованиях в Англии, Нурдаулет назвал несколько факторов.

– Дети в Казахстане «голодные» на знания, на открытия, они стремятся заявить о себе миру – это отличительная черта, что мы готовы доказывать свою конкурентоспосбность. С другой стороны – реализация FIRST в нашей стране. Хотя, безусловно, мы долго вели переговоры с зарубежными коллегами, чтобы они поверили в Казахстан, перестали воспринимать нас как отсталый и развивающийся регион. Впрочем, сейчас и они увидели, что плодотворная работа с подрастающим поколением обеспечивает потенциал в плане человеческого капитала, – говорит собеседник. – Наш фонд неравнодушен к проб­лемам молодежи, и, как бы пафосно это ни звучало, мы хотим работать на Родине. Для нас важно, чтобы страна развивалась, а качественное образование детей стало мейнстримом.

Напомним, что казахстанская команда участвовала в двух соревнованиях, где были представлены по 22–23 команды из разных стран. Каждая состояла из 15 человек – это своего рода имитация небольшой инжиниринговой компании. В команде есть человек, который отвечает за дизайн, другой за PR, третий за программирование. Есть и те, кто работает по линии конструирования и моделирования робота, его управления, бизнес-плана. Немаловажную роль играет маркетинг.

К слову, сейчас в Казахстане проходит этап отборочных соревнований на Global FIRST, который состоится в октябре в Женеве. В нем будут участвовать команды из 192 стран. В ходе отборочных соревнований предпочтения будут отдавать тем ученикам, которые больше обучают других детей, делятся своими знаниями.

– Мы понимаем, что школьникам из больших городов повезло больше – у них хорошая база, есть квалифицированные учителя, отличные знания, но цель нашего фонда состоит в том, чтобы с помощью тех же детей создавать возможности ученикам из сельской местности, – делится Нурдаулет Досмагамбет.

...В лабораторию, где члены команды пропадали сутками напролет, пришли несколько школьников. Демонстрируя своего робота-победителя, они с удовлетворением вспоминали, как усердно готовились и смогли защитить честь страны. Капитан команды Нурсултан Джанзаков говорит, что работа над созданием робота сплотила их и создала атмосферу взаимопонимания.

Кстати, команда успела принять участие и в соревнованиях в США в конце апреля этого года. Там был получен огромный опыт, который, конечно, помог им при подготовке к соревнованиям в Лондоне. Они хорошо поработали над ошибками и построили достойного во всех отношениях робота.

На вопрос о том, какие неожиданности могут возникнуть во время соревнований, капитан отметил, что соревнование – это своего рода спортивная олимпиада. Самое непредсказуемое – поведение робота на поле, то есть технические неполадки, на которые надо быстро среагировать.

– Чем больше мы шлифуем все эти вопросы, тем больше находим ошибок, несостыковок, которые нужно решить, чтобы робот потом не «взбрыкнул», – терпеливо объясняет нам Нурсултан.

Еще один член команды – ученик 7-го класса Ерасыл Абилкасым. Мальчик пришел на робототехнику с первых дней учебы в школе и уже успел поучаствовать в соревнованиях в Китае. Ерасыл уверен: робототехника развивает креативность, аналитические способности и мышление. И с ними, судя по результатам олимпиад, у наших ребят все в порядке. Достойно выступив на международной арене, они и не думают останавливаться на дос­тигнутом.