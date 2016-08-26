​Дорогу – молодым!

Памятные подарки и грамоты в минувший четверг получили все участники слета. Как отметили организаторы, проигравших в состязаниях не было. Мальчишки и девчонки со всего Казахстана, а также из Кыргызской Респуб­лики и Российской Федерации с грустью прощались друг с другом и со своими старшими наставниками, которые все 10 дней были рядом и переживали за каждого из участников.

– Я приехал из Восточного Казахстана, живу и учусь в Усть-Каменогорске, мне 11 лет, – рассказывает победитель в номинации «Самый младший инспектор движения» Саша Селиванов. – Мне понравилось в Алматы. В «Тау-Туране» – это лагерь в Алматинской области, где проходил слет – вообще было все отлично. Мы все немного волновались, но все равно постарались и выиграли. Со мной в команде ребята из разных школ, но мы все хорошо готовились, занимались. В нашем кружке не только проходят занятия, мы иногда сами патрулируем улицы, участвуем в акциях. На слете мы познакомились с ребятами из всех областей Казахстана, России, Кыгызстана. Со многими подружились.

Стоит отметить, что команде Восточно-Казахстанской области потребовалось всего несколько минут, чтобы правильно ответить на все вопросы и получить высший балл в одном из самых основных конкурсов – на лучшие знания Правил дорожного движения. Ребятам необходимо было в течение 15 минут ответить на билеты, которые решают взрослые водители для получения права вож­дения транспортным средством.

Лучшую выправку в ходе строе­вого смотра показали юные инспектора из Павлодарской области. Отряды в парадной форме ЮИД совсем по-взрослому демонстрировали сложные перестроения в строю и умение ходить торжественным маршем.

Ежегодно самым зрелищным становится конкурс агитбригад. За 5 минут юным инспекторам необходимо с помощью песен, танцев, стихов собственного сочинения провести пропаганду Правил дорожного движения, чтобы каждый сидящий в зале, в том числе и жюри, задумались над тем, что знать и соблюдать ПДД – одна из главных обязанностей гражданина нашей страны. Здесь не было равных юидовцам из Карагандинской области.

В результате упорной борьбы победителем 16-го республиканского слета юных инспекторов движения стал отряд ЮИД Восточно-Казахстанской области, второе и третье места разделили между собой юидовцы Павлодарской и Карагандинской областей.

В первенстве в международном формате лучшей стала команда Российской Федерации, 2-е мес­то – у сборной Казахстана, которую представляла Алматинская область – победитель слета-2015, 3-е место заняли ребята из Кыргызской Республики.