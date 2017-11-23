​Дорогу молодым!

Региональные молодежные форумы стали действенной площадкой для выявления проблем и поиска решений актуальных воп­росов кызылординской молодежи. На предшествующих встречах активно обсуждались тематика школьного, профессионального образования и востребованность молодых специалистов на рынке труда, анализировались причины, способствующие появлению маргинальной молодежи, и другие упущения. И очередной форум показал, что работа по улучшению условий развития молодежи по-прежнему в числе главных приоритетов местных властей, и многие ранее актуальные вопросы остались в прошлом.

– В рамках принятой в регионе «дорожной карты» и комплексных планов по развитию государственной молодежной политики реализуется свыше 60 социальных проектов. Кызылординская область – первая по республике по финансированию молодежной политики! – отметил, открывая встречу, аким области Крымбек Кушербаев.

Приносят желанные плоды и меры по развитию системы образования, на которое в последние годы выделяется свыше 40% областного бюджета. Они не только вывели область в негласном рейтинге по итогам Единого национального тестирования выпускников школ с последнего места в середину списка, но и открыли молодым кызылординцам широкую дорогу в благополучную жизнь.

– В текущем году из более чем 6 000 выпускников школ области 97% поступили в вузы и ссузы. Для нас это не просто показатель качества образования и успешного будущего наших детей, а еще и уверенность в том, что они не пополнят ряды маргинальной молодежи, – поделился руководитель региона.

Большая работа ведется в регио­не и в деле подготовки высоко-квалифицированных кадров. Еще в 2013 году для продемонстрировавших высокие знания в школах детей из многодетных и малообес­печенных семей акимат нашел возможность предоставлять гранты на обучение в вузах. Сейчас этим правом воспользовались уже без малого 700 кызылординцев. Свыше 4 000 выпускников местных школ обучаются по программе «Серпін». Кроме того, в ведущие технические вузы Москвы и Санкт-Петербурга за счет грантов правительства РФ поступили 452 жителя Приаралья, 76 из них в 2018 году вернутся в регион, в котором, по заверению акима области, уже решен вопрос с трудоустройством всех молодых инженеров.

Поделился Крымбек Кушербаев и очередной хорошей новостью о расширении доступа кызылординцев в получении высшего профессионального образования в престижных российских вузах. Дос­тигнуто соглашение с Московским государственным университетом им. М. Ломоносова о выделении в 2018 году двух десятков грантов на обучение кызылординцев по физико-математическим и механико-математическим спе­циальностям.

Зашел разговор на форуме и о вост­ребованных сейчас и в будущем профессиях, в связи с этим много говорилось об актуальности реализации индустриально-инновационной программы, цифровизации экономики и автоматизации производственных процессов.

Позитивным был доклад руководителя управления по вопросам молодежной политики Еркебулана Менлибаева, подробно рассказавшего о ситуации с трудоустройством молодежи. По его словам, из проживающих в Приаралье 201 347 кызылординцев в возрасте­ от 14 до 29 лет свыше 96 тыс. относятся к категории экономически активной молодежи. При этом только 4 000 из них – безработные. На фоне множества стран, в том числе Евросоюзе, в которых уровень безработицы молодых специалистов дотягивает до 50%, это впечатляющее достижение. Под пристальное внимание попали деятельность молодежных ресурсных центров, реализация государственных программ «С дипломом – в село!», «Дорожная карта бизнеса», «Дорожная карта занятости», семинары-тренинги и ярмарки вакансий.

Познавательными стали выс­тупления экспертов: известного политолога Айдоса Сарыма, проректора Международного университета информационных технологий Раисы Ускенбаевой, управляющего директора автономно-кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Альжана Бралиева и исполнительного директора компании «АТОМ-Медиа» Нурбека Матжани.

Во второй половине дня в рамках форума с участием депутата Мажилиса Геннадия Шиповских и других экспертов прошли секционные заседания, в ходе которых обсуждались вопросы духовного возрождения Казахстана и актуальность перехода казахского алфавита на латинскую графику. Оказались в повестке форума проблемы подготовки кадров и внедрение инновационных технологий в XXI веке. Организовали для участников форума, среди которых было немало представителей из других регионов Казахстана, и обширную культурно-развлекательную программу, в том числе увлекательный республиканский турнир КВН.