Дорогу осилит идущий

Сегодня ТОО «Кайнар-АКБ» входит в топ-10 ведущих производителей аккумуляторов на постсоветском пространстве. Хотя еще в начале 90-х из-за распада Союза и потери хозяйственных связей с партнерами из братских республик завод находился на грани закрытия. Но руководство компании сумело преодолеть кризис, разработав долгосрочную программу по модернизации, закупив новое импортное оборудование и внедрив современные технологии.

Такая тактика принесла результат. На предприятии действует замкнутый цикл производства: все компоненты аккумуляторных батарей для автомобилей и сельскохозяйственной техники – от отливки деталей и комплектую­щих до сборки готовых изделий – изготавливаются в заводских цехах. Высокое качество продукции завода под торговой маркой Bars оценили не только автомобилисты стран СНГ, но и многие крупные автосборочные предприятия, такие как КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, Ростсельмаш и УралАЗ.

Большой импульс к росту производственных мощностей талдыкорганские аккумуляторщики получили с началом реализации программы ФИИР, а также с вхождением республики в Таможенный союз. Их проект по освоению индустриальных аккумуляторных батарей, применяемых в железнодорожных перевозках, отрасли связи, нефтегазовой промышленности и энергетическом комплексе, вошел в Карту индустриализации. И теперь благодаря существенной поддержке государства компания расширила продуктовую линейку и резко увеличила объемы производства, одновременно повысив качество товара.

В результате в сравнении с 2010 годом объем поставок аккумуляторов в страны ТС вырос в 1,7 раза (в денежном выражении – 30 млн. долларов). Доля российского и белорусского рынков в общем экспорте составила 79%.

Открыты представительства компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Курске и Нижнем Новгороде. К примеру, нижегородская фирма НПН, по условиям дилерского соглашения, осуществляет сбыт казахстанских аккумуляторных батарей Bars silver и Unikum не только на территории своей и соседней Кировской области, но и в Татарстане, Чувашии, Удмуртии. Кроме того, по заказу московского ООО «Электростарт» на талдыкорганском заводе наладили выпуск новых моделей аккумуляторов Redford, BM NRG, Big City. Они изготавливаются по европейским стандартам и предназначены для эксплуатации в городском режиме.

Летом прошлого года группа российских дилеров посетила Талдыкорган с целью ознакомиться с производственным процессом, обсудить с руководством компании ряд вопросов по сотрудничеству. Дело в том, что в последние годы с созданием Таможенного союза продукция «Кайнар-АКБ» благодаря приемлемой цене и высокому качеству стала набирать популярность на рынке соседнего государства. Сотрудники отделов маркетинга и продаж совершили экскурсию по цехам предприятия. Главный технолог завода Алексей Чеусов и генеральный директор Ербол Ажмаганбетов показали гостям все производство: новейшее оборудование от мировых лидеров, современные технологии очистки свинца, систему контрольного тестирования аккумуляторов. Дилеры остались довольны увиденным…

– Интеграция Казахстана с Россией и Беларусью открыла перед нами большие перспективы, – отмечает председатель наблюдательного совета ТОО «Кайнар-АКБ» Куаныш Ажмаганбетов. – Если раньше приходилось преодолевать множество бюрократичес­ких препон, связанных с растаможкой, доставкой и складированием грузов, то теперь мы избавлены от этой волокиты. Условия одинаковые, себестоимость наших аккумуляторов снизилась, стало легче конкурировать с иностранными товаропроизводителями.

По словам К. Ажмаганбетова, в Едином экономическом пространстве появились большие возможности для перевода страны на инновационный путь развития, стимулирования отечественного бизнеса к производству конкурентоспособных товаров. Надо лишь не бояться и идти вперед, к освоению новых рынков. Ведь не зря говорят: дорогу осилит идущий…

Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область, kalymov@kazpravda.kz

