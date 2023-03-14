Дорогу разрыли, чтобы спасти от затопления поселок Хобда в Актюбинской области

Участок находится на 613 километре трассы Самара – Шымкент.
В Актюбинской области приняли решение вскрыть участок трассы Самара – Шымкент, чтобы не допустить затопление поселка Хобда паводковыми водами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».
Участок находится на 613 километре.
«Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты.
Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе.
Дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе», - рассказали в «КазАвтоЖол».
Представители компании напомнили казахстанцам, что при возникновении нештатных ситуаций на республиканских трассах необходимо обращаться в единый контакт-центр по короткому номеру 1403.