Дорогу Жетыбай – Жанаозен будут реконструировать на сэкономленные средства – МИР РК

Экономика
Инга Селезнева
Участок дороги Жетыбай – Жанаозен будут реконструировать на средства, которые были сэкономлены за счет изменения курса тенге. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в рамках пленарного заседания Мажилиса Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В рамках реализации проекта по реконструкции участка Шетпе – Актау протяженностью 170 километров за счет изменения курса тенге в течение двух лет образовалась экономия. Правительство приняло решение использовать сэкономленные средства в размере 73,3 миллиона долларов. Эти средства пойдут на реконструкцию соседнего участка Жетыбай – Жанаозен, в отношении которого 20 июня 2017 года было подписано письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским банком развития. Срок реализации проекта – три года, с 2017 по 2021 годы", – сказал Касымбек.

Также министр напомнил, что основное соглашение о займе было подписано 18 июня 2013 года и ратифицировано законом 26 декабря 2013 года.

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