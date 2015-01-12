Дорожить миром и дружбой Свежий выпуск 643 Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

фото Ерлана Алтыбаева

Для них созданы достойные условия жизни, оказывается помощь как на государственном, так и на местном уровнях. В конце минувшего года состоялась общенациональная акция Президента Казахстана по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Нынешний 2015 год пройдет под знаком 70-летия Победы, он также объявлен Годом ветерана в странах СНГ.

Среди тех немногочисленных воинов, кто дожил до юбилейного года, – Василий Трухин, ушедший на войну в 1943 году 17-летним пареньком. После пехотного училища и подготовки для службы в воздушно-десантных войсках сражался в составе 3-го Украинского фронта. Солдат из Казахстана участвовал в освобождении Белоруссии, Чехословакии, Австрии, Венгрии. В год окончания войны Василий получил ранение и оказался в госпитале.

Василия Трухина наградили орденом Отечественной войны I степени и более чем 20 медалями – после войны он служил в органах внутренних дел и ушел на пенсию в звании подполковника.

В нынешнем году Василий Васильевич отметит 90-летний юбилей. Ветеран бодрится – люди его поколения привыкли рассчитывать на себя. Однако внимание Главы государства тронуло сердце ветерана. Слова поздравления зачитал первый заместитель акима Атырауской области Гумар Дюсембаев.

– Спасибо Президенту за такое теплое поздравление. Благодаря его работе казахстанцы живут в мире и согласии. Есть работа, дети получают хорошее образование, строятся города и расцветают села. Это значит, что у страны большое будущее, нужно лишь сохранить стабильность, – делится Василий Трухин.

Подарки и цветы получили все 83 ветерана Великой Отечественной, которые проживают в Атырауской области. Время не щадит никого – в годы войны на фронт были призваны 43 тыс. жителей тогда еще Гурьевской области…