«Дорожная карта» будущего: курс на справедливость

За первые несколько дней января все мы стали свидетелями событий, еще накануне нового года казавшихся немыслимыми. Наверное, все это должно было случиться. Ведь иногда только трагедия, только общественные потрясения способны сломать застывший лед, чтобы он наконец тронулся.
Сначала вроде бы мирные протесты. Затем массовый взрыв гнева, затмевающего разум, переходящего уже в откровенное бесчинство и мародерство. И наконец, предательство, ошеломляющего масштаба предательство, широко распахнувшее двери и открывшее путь уже совсем другим силам, не имеющим с народом ничего общего.
Бушующая толпа, словно сошедшая с экрана плохого боевика про нашествие зомби. Хаос и пожары, трупы и запах гари, разбитые витрины магазинов и обгоревшие здания, словно после бомбежки. Все это мы увидели на улицах и площадях наших городов. В эти дни страшное кино стало чудовищной реальностью.
Но затем мы увидели Президента, сумевшего в судьбоносный для страны момент взять ситуацию под контроль и принять нужные решения. Его слова «я никуда не уйду» сразу вселили веру, что все будет хорошо. Мы увидели лидера, личность, закаленную в боях и сумевшую трансформировать свой колоссальный международный опыт в практическую способность безошибочно принять верное решение в критический для страны момент.
11 января в своем выступлении в Мажилисе Парламента Президент расставил все основные точки над «i». Еще в 2019 году в ходе предвыборной гонки за пост Президента страны он обозначил свое основное кредо: борьба с коррупцией и социальной несправедливостью.
Возможно, в тот момент эти обещания были восприняты некоторыми со скепсисом: слова о борьбе с коррупцией, воровством, несправедливостью – они и ранее звучали неоднократно, в том числе с самых высоких трибун, но увы, по большей части так и оставались словами. Которые со временем стали просто привычным «фоновым шумом».