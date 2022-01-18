«Дорожная карта» будущего: курс на справедливость

Однако обостренное чувство справедливости, изначально глубоко присущее Президенту Токаеву как личности, в сочетании с трезвым анализом происходящего в стране привели Главу государства к четкому пониманию основных приоритетов, а также к видению того, каким путем достичь заявленных целей. И обо всем этом было сказано в выступлении Президента в Мажилисе, разложено четко и по полочкам.



Медленно, но верно расширяющаяся социальная пропасть между богатейшими и беднейшими.







Беззаконие и чудовищных масштабов воровство на границе, несправедливость в распределении тендеров.



Всевластие олигархов и превращение национальной экономики в источник личного обогащения для узкого круга людей, при этом утративших элементарное милосердие и сострадание к своим согражданам.



К слову, последнее стало окончательно очевидным для всех в трудную пору недавней засухи, когда народ ждал и не дождался от них никакой помощи – которую вроде бы сам Бог велел оказать в такой момент. Ведь в былые времена во время джута один бай спасал целый аул. Казахский народ добр и отходчив, за это мог бы простить многое. Но… увы.



Грандиозный проект LRT, превратившийся в насмешку над здравым смыслом, в настоящий монумент коррупции и воровству, а также демонстративной и наглой, самоуверенной безнаказанности.



Банки, дающие кредиты под грабительские проценты, наживаясь на людской нужде, и их хозяева, холодно смотрящие на сограждан просто как на звено своей пищевой цепочки.



Обо всем этом, а также о многом другом, не менее важном, открыто и жестко сказал Президент в своем январском выступлении – которое теперь, очевидно, войдет в историю, творимую прямо здесь и сейчас. Но главным, ключевым словом была «справедливость». Именно то, с чем Президент изначально пришел на свой пост.

Строго говоря, выступление Касым-Жомарта Токаева состояло из пяти основных смысловых блоков, которые можно выделить достаточно четко, каждый со своим основным месседжем обществу.



Первое, и на данный момент самое главное – кардинальное реформирование силовых структур. Фактически без этого, без опоры на физическую силу невозможно осуществить все остальное, ибо ни для кого не секрет, что сопротивление наверняка будет оказано.



При этом речь идет о силе, которой можно доверять. Некоторые, особенно герои «Фейсбука», с осуждением встретили решение Президента об обращении за помощью к ОДКБ, углядев в этом чуть ли не «угрозу суверенитету» Казахстана. Но что было делать Главе государства в критический момент, когда оказалось, что он буквально никому не может вполне доверять?!



Давайте вспомним: как только стало известно, что «к нам летит ОДКБ» – именно с этого момента (то есть даже еще до приземления миротворцев в Казахстане) «все, кому надо» поняли, кто победил и кому они должны подчиняться, чьи приказы выполнять. После этого наши силовики в три дня подавили мятеж, фактически самостоятельно.



То есть, получается, батырская сила у нас как раз таки была. Но что толку в бицепсах и трицепсах, если парализован мозг, если омертвели нервные окончания и весь могучий организм обездвижен?.. Именно эта смертельная болезнь, как выясняется, поразила наши силовые структуры. Внезапно мы оказались совершенно беспомощными и беззащитными.







Этот урок стоил нам дорого, но мог стоить еще намного дороже. Можно сказать, отделались испугом. Теперь нам предстоит не только осуществить собственно структурное реформирование силовых структур, заявленное Президентом, но шире – повысить престиж воинской службы, правоохранительных органов, служб национальной безопасности. В широком смысле слова возродить воинский этос, испокон веков глубоко присущий всем народам Великой степи и в ХХ столетии воплощенный в такой могучей фигуре, как Бауыржан Момышулы.



Не менее важен экономический блок – по сути, он же социальный. Из вежливости не были произнесены имена, но было жестко сказано, что обладателям неправедно нажитого богатства теперь придется вспомнить о благе сограждан. Начиная с «Самрук-Казына», колокол прозвонил по многим. Немалые надежды возлагаются на Социальный кодекс, который в скором будущем предстоит принять.



Но самое главное – четко обозначена роль коррупции и сложившейся в стране олигополии как фактора, тормозящего развитие предпринимательской инициативы, удушающего созидательную энергию активной части общества – той самой, на которой «держава держится». Указано на недопустимость сохранения «дырявой» экономики, в которой «в песок» утекают раз за разом государственные средства, выделяемые на стратегические проекты.



Следующий блок – госслужба. Когда говорят о госслужбе, у многих первым делом возникают ассоциации со словами «бюрократия» и «коррупция». Но давайте определимся с понятиями. Без бюрократии невозможно никакое упорядоченное управление даже маленькой организацией, не то что государством. Но вопрос в другом – насколько хорошо работает ее механизм, как «вертятся колесики», и главное – какие люди это делают, по какому принципу они отбираются и с какими целями приходят на эту нелегкую службу.



Сегодня перед нами стоит задача пополнить корпус госслужащих людьми со своего рода «рыцарским кодексом» внутри, для которых превыше всего долг и честь. Это значит – меритократия. Она же – основа для формирования здорового этатизма, целого слоя людей с обостренным чувством долга и чести, для которых служение Родине будет превыше личной дружбы и превратно понимаемого родства.



Именно это станет основой нового общественного договора, о котором сказал Президент, сделает власть и общество ближе друг к другу.



Еще одна важная задача – постепенное, но неуклонное преодоление кризиса культуры и образования, который за прошедшие десятилетия стал неизбежным следствием упадка морали и нравственности. Так, открытие технических университетов вернет образованию его направленность на пользу общества, поможет казахам перестать быть «нацией экономистов и юристов». В особенности это пойдет на пользу западным регионам страны.



Важным признаком кризиса в обществе была не только безработица как таковая, но и ставшая массовой привычка к вахтовой работе в прямом и переносном смыслах, к отсутствию устойчивой специализации, ремесла в наилучшем значении этого слова. Именно эту проблему призвана решить заявленная Президентом реформа в образовательной сфере.



Также необходимо избавиться от кампанейщины и от того, что мы по-казахски называем «ұраншылдық». Да, это «родимое пятно» досталось нам еще от советской эпохи. И да, «нас так учили», но все же, почему мы оказались столь прилежными учениками?..



Подытоживая, хочется сказать следующее. Испокон веков мы были добрым и щедрым народом, готовым протянуть руку помощи ближнему, или, забыв о себе, грудью встать на защиту – своей семьи, своего аула, своей страны. По-казахски это называется «жанқиярлық» – концепт, примерно эквивалентный «самоотверженности», только глубже и сильнее.



Увы, в последние годы и десятилетия мы стали утрачивать эти драгоценные качества. И причина тому – несправедливость. Несправедливость, воплощенная во всепроникающей коррупции и ставшая «нормой», к которой мы привыкаем уже с детского сада. И кстати, давайте наконец признаем, что каждый из нас лично к этому причастен и несет свою персональную долю ответственности за все произошедшее со страной.



Несправедливость, ставшая повседневной нормой, закономерно привела к эрозии чувства ответственности, к формированию порочной установки «от меня ничего не зависит». Как в заколдованном круге это, в свою очередь, придавало тем же олигархам и просто обычным ворам «уверенности в завтрашнем дне», дополнительно укрепляя несправедливость, придавая ей уже системный характер. По причинно-следственной цепочке, отсюда же – неразвитость целого ряда производств, нехватка рабочих мест и молодежь, не видящая для себя перспектив.



Но гроздья народного гнева зрели годами, десятилетиями, и вот они взорвались.



Враждебные стране силы попытались повернуть этот гнев на разрушение, но просчитались. В натуре казахского народа и всех казахстанцев разум всегда сильнее. Так оказалось и на этот раз. В этом смысле действующий Глава государства – плоть от плоти и кровь от крови своего древнего народа.



Как однажды сказал один несимпатичный нам персонаж (нечаянно попав тогда пальцем в небо): «Так жить нельзя». Что ж, в порядке исключения можно здесь с ним согласиться. Жить по-старому и вправду больше нельзя. Теперь страна будет жить по-новому. Новый Казахстан идет.



Итак, Президент Токаев приступил к реализации своей программы.



Это программа построения обновленного Казахстана как слышащего своих граждан и эффективного в своих действиях государства, основанного на справедливости.

За первые несколько дней января все мы стали свидетелями событий, еще накануне нового года казавшихся немыслимыми. Наверное, все это должно было случиться. Ведь иногда только трагедия, только общественные потрясения способны сломать застывший лед, чтобы он наконец тронулся.Сначала вроде бы мирные протесты. Затем массовый взрыв гнева, затмевающего разум, переходящего уже в откровенное бесчинство и мародерство. И наконец, предательство, ошеломляющего масштаба предательство, широко распахнувшее двери и открывшее путь уже совсем другим силам, не имеющим с народом ничего общего.Бушующая толпа, словно сошедшая с экрана плохого боевика про нашествие зомби. Хаос и пожары, трупы и запах гари, разбитые витрины магазинов и обгоревшие здания, словно после бомбежки. Все это мы увидели на улицах и площадях наших городов. В эти дни страшное кино стало чудовищной реальностью.Но затем мы увидели Президента, сумевшего в судьбоносный для страны момент взять ситуацию под контроль и принять нужные решения. Его слова «я никуда не уйду» сразу вселили веру, что все будет хорошо. Мы увидели лидера, личность, закаленную в боях и сумевшую трансформировать свой колоссальный международный опыт в практическую способность безошибочно принять верное решение в критический для страны момент.11 января в своем выступлении в Мажилисе Парламента Президент расставил все основные точки над «i». Еще в 2019 году в ходе предвыборной гонки за пост Президента страны он обозначил свое основное кредо: борьба с коррупцией и социальной несправедливостью.Возможно, в тот момент эти обещания были восприняты некоторыми со скепсисом: слова о борьбе с коррупцией, воровством, несправедливостью – они и ранее звучали неоднократно, в том числе с самых высоких трибун, но увы, по большей части так и оставались словами. Которые со временем стали просто привычным «фоновым шумом».