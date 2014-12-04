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Дорожная песня
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Как сообщили в управлении транспорта и автомобильных дорог, за уходящий год наряду с семью центральными улицами и путепроводом, ведущим к ДСК и дачным массивам, проводился и ремонт дорог, соединяющих основные магистрали города и внутриквартальные проезды. Всего приведено в нормальное состояние 60 подобных перемычек. И если они были сданы в строительный сезон, то путепровод лишь на днях и, на радость водителям, раньше намеченной даты. Теперь по мосту можно ехать уверенно и с песней от удовольствия прокатиться с ветерком и добраться до цели без потери времени.
На реконструкцию путепровода было выделено 480 млн. тенге. Как пояснил директор дорожно-строительной организации ТОО «Матан» Мурат Жаденов, это хороший подарок карагандинцам после трех месяцев неудобств и ожидания. Долгие объездные километры для въезда в город занимали много времени и «съедали» немало горючего. Путепровод давно требовал ремонта: на старом дорожном покрытии образовалась глубокая колея от машин, кое-где – трещины. Эксплуатация моста рассчитывалась во времена его строительства на нагрузки существенно меньшие. Пос­ледние два десятилетия он буквально прогибался от увеличившегося грузопотока. А в XXI веке допустимые транс­портные нагрузки на полотно вырос­ли уже до 13 тонн на одну автомобильную ось.
– Мост был почти развален. Он самый изношенный из путепроводов в Караганде: служил без ремонта более 20 лет. Поэтому мы столкнулись с определенными сложностями. Материалы для строительства использовались зарубежные и только лучшего качества, – сказал в интервью Мурат Жаденов.
Впервые в областном цент­ре при дорожном строительстве подрядчики для укреп­ления откосов использовали геосетку, усилили подпорную стенку, укрепили и несущие конструкции самого моста, демонтировали старые и установили новые переходные плиты. Появились по периметру моста фонари. На этом мосту никогда не было пешеходного тротуара с ограждениями, теперь он появился.
– Мост удовлетворяет всем требованиям правил дорожной безопасности, – заверил заместитель акима города Арман Джумекенов. – В будущем будут отремонтированы все 15 путепроводов Караганды. Пока же привели в порядок лишь два из них.
– Дорожные изменения, обстоятельный ремонт непременно скажутся в лучшую сторону на развитии инфраструктуры Караганды, – прокомментировал событие замес­титель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов. – Большое строительство в рамках поручения Главы государства и программы «Нұрлы жол» позволит многое изменить и разгрузить транспорт­ный поток в городе.
На всех центральных улицах средний ремонт был выполнен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, известного как ЩМА, который долговечнее традиционных смесей для дорожного покрытия. Так что можно надеяться на продолжительную службу обновленных артерий областного центра.

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