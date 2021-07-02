Дорожники просят еще несколько миллиардов тенге для завершения тоннеля в Туркестанской области

Для того, чтобы достроить тоннель на международном транспортном коридоре "Западная Европа – Западный Китай" в районе аула Шакпакбаба, понадобится несколько миллиардов тенге. Такую сумму, основываясь на предварительных расчетах, назвал директор филиала компании "Evrascon" Кадыр Кадыров, передает корреспонеднт Kazpravda.kz
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Азербайджанская компания пришла на объект осенью 2017 года после ухода иранской компании АОЗТ "Dena rahsaz construction company", чтобы достроить самый проблемный участок международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай".
"Примерно около 6-7 миллиардов тенге надо. На тоннель нам дали только 2 миллиарда, сколько освоили иранцы, я не знаю. Теоретически этого было достаточно, но на практике оказалось, что это не так. Есть еще определенная сумма, которая не освоена. Если смета выйдет на 7 миллиардов плюс 2 миллиарда, которые мы уже получили, то около 9 миллиардов обойдется нам тоннель", - уточнил Кадыр Кадыров.
С этим вопросом обратились в Комитет автомобильных дорог, сейчас он находится на рассмотрении.
Представитель подрядной организации пояснил, что по первоначальному проекту предполагалось строительство тоннеля категории Е. Поскольку она не позволяет проезд грузоопасного транспорта, то после смены подрядчика принято решение о переводе путепровода в категорию А. Для этого понадобилось поднять свод тоннеля на полметра – с 5 метров до 5,5 метра. Изменения претерпела и дренажная система. Также потребовалось отдельно смонтировать противопожарную и вентиляционную системы, поскольку изначально предполагалась установка огнетушителей через каждые 50 метров.
"Этого достаточно для того, чтобы потушить возгорание легковой машины. Теперь устанавливается система пожаротушения. Понадобилась установка трансформаторов, и даже строительство подстанции. Место под нее уже определили. Разработали проект, утвердили его в турецкой компании, которая осуществляет технадзор. Сейчас рассчитывается смета. После этого будет точно известно, во сколько обойдется смена категории тоннеля с Е на А. Только устранение обвала породы обошлось нам в 152 миллиона тенге. Комитет автомобильных дорог идет нам навстречу, помогает. Они все понимают, что мы не с большим запасом пришли на этот объект. Мы предоставим всю документацию, все сметы, и нам обещают пересмотреть затраты", - пояснил Кадыр Кадыров.
Впрочем, директор Туркестанского областного филиала "Казавтожол" Жамбул Бахтияр, считает, что стоимость проекта за пределы ПСД не выйдет. Изначально на строительство 42 км дороги и тоннеля было предусмотрено порядка 18 миллиардов тенге.
"У нас есть конкретная сумма по ПСД, и мы не будем ее превышать. А что касается предложений по улучшению работы тоннеля, это будут отдельные проекты, которые мы будем рассматривать в рамках ПСД, в рамках проекта. Мы отдельной оплаты, выше ПСД, не будем производить. Согласно бюджетного законодательства, больше чем утвержденная ПСД, стоимость проекта не будет", - подчеркнул Жамбул Бахтияр.
На вопрос, не получится ли, что компания может просто обанкротиться и не завершить стройку, Жамбул Бахтияр ответил, что никто от этого не застрахован.
"Вы видите, пандемия, цены поднялись, но мы надеемся, что подрядчик приложит все усилия. У нас есть с руководством компании договоренность, что они свои деньги будут вкладывать, чтобы завершить проект. Когда они подписывали контракт, должны были изучить все проектные решения, все вопросы. Этот подрядчик сам пришел, потому он принял на себя все обязательства. И в рамках ПСД он должен делать. Если он не будет выполнять, мы в отношении компании будем принимать меры согласно требованиям Всемирного банка, согласно нашему законодательству", - сказал он.
Сейчас усилия компании "Evrascon" сосредоточены на том, чтобы завершить объем работ в левом тоннеле. За июль планируется завершить строительство противопожарной системы, вентиляционной и дренажной, а в августе начнется обустройство полотна. По окончании этих работ осенью предполагается открыть движение по этой ветке путепровода.
По информации Кадыра Кадырова, для завершения строительства левого тоннеля весь материал закуплен, рабочая сила есть.
"Сейчас с руководством переговорили о зарплате на июнь, до 10 месяца я должен выдать зарплату, дополнительное финансирование будет с Баку. Если не решится вопрос дополнительного финансирования со стороны Комитета автомобильных дорог, то не исключено, что работы в правом тоннеле придется остановить", - считает он.
Завершение строительства международного транспортного коридора в целом по Казахстану изначально планировалось на декабрь 2015 года. На перевале Шакпакбаба, расположенном на границе с Жамбылской областью, отличающейся сложным горным релеьфом и климатическими особенностями, изначально по проекту предполагали снижение градуса подъема дорожного полотна. Сделать это планировали, прокопав в горном массиве выемку глубиной 50 м. Расчеты показали, что дорожным строителям для этого потребуется вывезти около миллиарда кубометров горной породы. При этом, во время проведения взрывных работ, требовалось частичное отселение жителей аула, дома которых расположены менее чем в 500 м от возвышенности.
Победитель конкурса – иранская компания АОЗТ "Dena rahsaz construction company", имеющая опыт подобного дорожного строительства, специалистов и необходимую технику, предложила внести в проект на этом участке корректировку и проложить сквозь толщу горы два параллельных тоннеля со сводами, укрепленными в соответствии с современными требованиями безопасности.
Когда тоннель был готов примерно на 70%, работы вынужденно остановились. Причин тому было несколько, включая финансовые проблемы компании-подрядчика. Среди прочего они оказались обусловлены тем, что иранцы часть техники закупили за валюту, а контракт с МИИР РК заключили в тенге.
Компания, имевшая до прихода в Казахстан отличную репутацию, была включена АО "НК "КазАвтоЖол" в перечень недобросовестных поставщиков, а строительство почти на 2 года законсервировали.
В мае 2017 года был расторгнут контракт и состоялся новый тендер, победителем которого стала компания Evrascon из Азербайджана. Тогда же было заявлено, что строительство путепровода завершится за 2 года, и в конце 2019-го тоннель сдадут в эксплуатацию.