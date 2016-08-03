​Дорожно-транспортный аспект

В ходе встречи Ж. Касымбек проинформировал Нурсултана Назарбаева о ключевых вопросах реализации государственных программ «Нұрлы жол» и индустриально-инновационного развития страны, а также приоритетных направлениях деятельности министерства на предстоящий период.

Глава государства подчерк­нул необходимость продолжения последовательной работы по созданию благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирования притока прямых иностранных инвестиций в республику.

Кроме того, Президент затронул вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также поддержки малого и среднего бизнеса в рамках программы «Нұрлы жол», призванной способствовать созданию новых рабочих мест.

Как отметил министр по инвестициям и развитию, до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию около 800 км нового дорожного полотна. До 2020 года будет завершено строительство автодорог протяженностью 7 000 км, в том числе по направлениям Астана – Алматы, Астана – Усть-Каменогорск, Астана – Актау и другим.

По итогам встречи ­Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.