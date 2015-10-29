Дорожное бедствие

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
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Сразу же за поселком Торткуль левая полоса полностью закрыта для движения, и так – практически до самого Туркестана. А это несколько десятков километров пути. Вместо автомобилей на полотне глыбы бетона, вытянувшиеся многокиломет­ровой лентой. Еще недавно они были плотью новой дороги. Сегодня же специальная машина вырезает широкие полосы бетона, которые потом достает экскаватор, аккуратно складируя вдоль трассы.

– А что случилось? – полюбопытствовала я у рабочих, которые дружно наблюдали за погрузкой выломанного бетона в кузов автомобиля.

– Дорогу ремонтируем, не видите, что ли? – недружелюбно ответили мне.

На вопрос, что послужило причиной столь масштабного разрушения, в ответ лишь пожали плечами. Между тем водитель, с которым мы ехали, зафиксировал километраж одного из участков и аж присвистнул от удивления, когда лента бетона закончилась. Оказалось, длина вырезанной полосы составила 3,8 км! Впрочем, буквально через несколько сот метров ремонтные работы на полосе снова продолжились. Глядя на масштаб разрушений, назвать происходящее иначе чем дорожным бедствием просто невозможно.

Этот отрезок дороги строила южнокорейская компания "Поско Инжиниринг", выигравшая тендер ЛОТ № 4 км 2 135–2 183. Протяженность участка дороги по маршруту Икан – Торткуль – Сыпатаев – Арысь – Туркестанский канал составляет 48 км. Проблемы здесь были и в прошлом году. Почти все минувшее лето дорожным рабочим пришлось местами ставить бетонные заплатки, а кое-где заделывать появившиеся трещины специальным раствором. Тогда Галина Тараканова, заместитель руководителя по техническому надзору за ходом реализации проекта, просила не паниковать и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Представитель технадзора утверждала, что появившиеся продольные и поперечные трещины – в пределах допустимых погрешностей, а их объем не такой уж и большой, чтобы делать из этого сенсацию.

По ее словам получалось, что в общей сложности ремонт коснется отрезка дороги длиной в 665 метров. В качестве двух основных причин, спровоцировавших дорожные проб­лемы, Г. Тараканова назвала то, что строительная компания решила перестраховаться и переборщила с цементом, а также природно-климатические особенности региона.

Отнюдь не человеческий фактор, а погодные условия склонен был видеть в происходящем и директор филиала АО "НК "Казавтодор" по Южно-Казахстанской области Мухтар Дуйсембеков, утверждая, что каждая компания имеет своих специалистов и ведет жесткий конт­роль на всех стадиях работ, включая лабораторное исследование качества бетона. Увы, время показало, что масштаб разрушений на дороге не просто большой, а катастрофически большой, да и в основе их лежит как раз-таки человеческий фактор.

Еще одну зиму дорога на этом участке просто не выдержала. По весне трещины и последовавшие за ними разрушения полотна стали сплошными, езда по трассе стала сущим испытанием, не имея ничего общего с обещанным комфортом и безопасностью движения. Дорогу закрыли для движения автотранспорта. Запланированную на весну приемку в эксплуатацию дороги рабочей и государственной комиссиями пришлось отложить. Причем на целый год, назначив на май 2016 года. За это время компания-подрядчик обязана устранить все недочеты.

В феврале специалисты РГУ "Онтустикжоллаборатория" при помощи специальной мобильной лаборатории провели исследования полотна и пришли к заключению, что при строи­тельстве участка дороги допущен ряд грубых нарушений технологии, что и привело к столь печальным последствиям. Два месяца назад, когда учреж­дение закупило специальный сканер, способный давать комплексную оценку дорожно-строительных работ по всем параметрам, удалось определить объем строительного брака. Выяснилось, что при прокладке более 20 км трассы от Торткуля до Икана строители не использовали анкерную арматуру, применение которой как раз и позволяет предотвратить образование колеи и различных трещин, обеспечивая гарантийный срок службы дороги.

– Как только стало известно о допущенных нарушениях при строительстве дороги, мы проинформировали об этом Комитет автомобильных дорог и прокуратуру, сотрудники которой ведут соответствующую проверку, – комментирует ситуацию Берик Нуришев, заместитель руководителя РГУ "Онтустикжоллаборатория". – Сейчас специалисты южнокорейской компании "Поско Инжиниринг" приступили к ремонту трассы. Им предстоит проделать огромный объем работ. Все это, естественно, делается за счет средств компании. Расходы предстоят немалые. Технадзор за строительством дороги на этом участке осуществляли сразу две организации – "Казгорпроект" и "Кыргыздорпроект". Как получилось, что они не заметили столь серьезное нарушение технологии строительства – предстоит выяснить сотрудникам надзорного органа.

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