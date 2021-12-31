Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова прошло совещание по вопросам развития ядерной медицины с участием государственных, частных структур и ведущих специалистов отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Вице-премьером были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив ядерной медицины в Казахстане.
С докладом выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ–центр): в Нур-Султане – 2, в Алматы – 1 и в Семее – 1.
Заместитель Премьер-министра отметил, что, в рамках направления «Высокоэффективная ранняя диагностика» Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще 4-х ПЭТ-центров в городах Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Караганда.
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.
Вице-премьером были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив ядерной медицины в Казахстане.
С докладом выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ–центр): в Нур-Султане – 2, в Алматы – 1 и в Семее – 1.
Заместитель Премьер-министра отметил, что, в рамках направления «Высокоэффективная ранняя диагностика» Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще 4-х ПЭТ-центров в городах Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Караганда.
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.