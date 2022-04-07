В Усть-Каменогорске местная исполнительная власть провела госзакупки по дорожным работам с заведомо некорректными требованиями.

Тень на плетень

На днях департамент внутреннего финансового аудита по Восточно-Казахстанской области известил: проектно-сметная документация, разработанная на ремонт пяти усть-каменогорских улиц, требует корректировки, указанные в ней цифры вызывают вопросы. В теории такое предписание – по сути, приказ госоргану приостановить проекты, исправить ошибки. И только после того, как к ПСД не будет претензий, можно приступать к процедуре госзакупок.

В случае с Усть-Каменогорском «фишка» в том, что все конкурсы давно состоялись, договоры с подрядчиками заключены. И работы по ремонту улиц развернулись во весь фронт.

Руководители ряда дорожных компаний открыто рассказали СМИ, где в проектной документации заложены «подводные камни» и чем они грозят бизнесу, а также, собственно, самому городу.

Показательной стала ситуация вокруг старейшего дорожного предприятия области ДСУ №14. Как сообщил его директор Александр Федосов, в 2021 году ТОО выиграло конкурс на ремонт двух улиц и сооружение правых поворотов. Работы выполняли по очереди: сначала уложили выравнивающий слой на одной улице, получили акт. Дальше перешли на следующий объект, проделали там аналогичную работу. Но тут технадзор заявил: все выполнено не так, все не то!

– В смете указан расчетный слой 3,8–3,9 сантиметра, а в качестве материала – крупнозернистый асфальтобетон, – по­яснил дорожник. – Но это абсурд! Крупнозернистая смесь – это фракция размером 4 сантиметра. Откройте госстандарт, откройте справочники по дорожному проектированию – там четко сказано: конструктивный слой высчитывается по формуле «величина наиболее крупной фракции, помноженная на 1,5». Если использовать крупнозернистый асфальтобетон, нужен конструктивный слой не 3,8 сантиметра, а шесть сантиметров! Иначе при укладке фракция вылетит либо весь защитный слой снимется. Будет брак.

В ТОО пересчитали проекты при условии толщины покрытия в 6 см и получили удорожание почти наполовину. Какой бизнес согласится работать в убыток? Поэтому, по словам директора, было выбрано решение применить мелкозернистый асфальтобетон. Размер его фракции – до 2 см, как раз то, что нужно. По физико-механическим свойст­вам оба материала практически идентичны, марка та же, тип тот же.

Представителям СМИ даже продемонстрировали Национальный стандарт «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», где приведена сравнительная таблица двух материалов. Водонасыщение, предел прочности, водостойкость, износоустойчивость, морозоустойчивость и т.д. – показатели на 100% одинаковые.

Тем не менее технадзор счел замену крупного зерна на мелкое грубым нарушением. Заказчик проекта – городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – при­остановил работы, назначил проверку, экспертизы. Спор в итоге затянулся, перерос в судебные тяжбы. Две важные городские улицы остались, что называется, не у шубы рукав – в состоянии полуфабриката.

«Казахстанская правда» не поленилась и проштудировала судебное постановление, вынесенное в декабре 2021-го по разбирательству между дорожной компанией и отделом акимата. В тексте судебного документа черным по белому значится: проектно-сметная документация составлена некорректно, проектировщиком в смете допущена ошибка.

– И что вы думаете, – с возмущением заметил опытнейший дорожник. – В 2022 году на портале госзакупок акимат города разместил точно такую же документацию по пяти улицам. Один в один! Делает снова такую же смету, закладывает снова крупнозернистый асфальтобетон. Для чего?!

В горотделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог привели свое объяс­нение. По словам специалистов, крупнозернистый асфальтобетон имеет более высокие стабилизирующие свойства и экономней в расходовании. «Средний ремонт связан с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дорог, – значится в официальном комментарии отдела. – Идет восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотводов и других сооружений. Выравнивающий слой предусмотрен не на всю площадь, расход производится исходя из необходимого количества асфальтобетонной смеси на площадь дефектных участков. Расход выравнивающей асфальтобетонной смеси предусмотрен в тоннах, толщина слоя фрезерования заложена до 70 миллиметров с учетом дефектов покрытия».

Звучит малопонятно, но, если по-простому, чиновники заявили: выравнивающий слой требуется лишь местами, его можно класть выборочно.

У дорожников такая идея вы­звала недоумение. Специалисты открыли проектную документацию и показали журналистам цифры: площадь фрезерования, или сглаживания, равна площади покрытия асфальтобетоном. Сколько квадратов пройдет фреза, столько же в соответствии с ПСД должно быть укрыто-покрыто выравнивающей смесью. К чему наводить тень на плетень?

Лишь бы освоить

Как только предприниматели увидели старые ляпы в новых проектах, они, в соответствии с Законом РК «О госзакупках», внесли на портал замечания. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог к ним не прислушались. Тогда дорожники пожаловались в департамент внутреннего государственного аудита. Там заявление приняли и рассматривали в течение месяца.

В конечном счете аудиторы подтвердили, что конкурсная документация составлена некорректно. Направили в отдел акимата предписание с требованием внести изменения. А поезд-то ушел! За это время орган исполнительной власти успел не только провести все конкурсы и заключить с подрядчиками договоры, но и дал старт ремонт­ным работам.

Более того, у акимата есть право не соглашаться с аудиторами и обжаловать их предписание в вышестоящем республиканском Комитете внутреннего госаудита. Проекты в этот момент продолжаются, работы идут. Предприниматели, не раз наблюдавшие подобные «кругосветные путешествия» жалоб по инстанциям, заранее спрогнозировали: в столице обращение будут рассматривать 30 дней, ответ дадут в самый последний день отведенного срока. Вполне возможно – подтвердят некорректность ПСД. Но за это время 70–80% объемов по конкурсам будет уже выполнено. Аудиторам останется только развести руками: сделали, мол, все, что могли.

Чем обернутся такие ремонт­ные проекты для города? Вариантов немного. По словам Александра Федосова, если подрядчик в соответствии с проектом применит крупнозернистый асфальтобетон и начнет укладывать 6-сантиметровый слой, он понесет гигантские издержки. Понятно, что ни одно предприятие на это не пойдет.

Если подрядчик решит выдержать рекомендуемую сметой толщину 3,8–3,9 сантиметра, фракция будет вылетать, получится не ремонт, а халтура. По убеждению руководителя ТОО, абсолютно все воспользуются мелкозернистой смесью.

– Это единственный способ выполнить работу, – выразил мнение опытный дорожник. – В прошлом году ее все использовали, но к кому-то у акимата возник­ли претензии, а к кому-то – нет. Все прекрасно понимают, почему так происходит. Нынче, после того как суд и госаудит подтвердили некорректность проектной документации, никто с подрядчиками, конечно, судиться не будет, как с нами. По большому счету, в нашем случае можно говорить о неэффективном использовании бюджетных средств.

Так как акимат в одностороннем порядке расторг с нами договор, ремонт по двум улицам остался незавершенным. Значит, по ним придется заново проводить конкурсы. С учетом сегодняшнего колоссального роста цен на материалы, эти проекты могут получить значительное удорожание – на десятки миллионов тенге. Хотя мы могли все сделать еще год назад по старым сметам.

Ноль науки

Недавно «Казахстанская правда» рассказала о прецеденте, когда жители Усть-Каменогорска подали в полицию заявление на акима города в связи с разбитыми дорогами («Опять двойка», 4 апреля 2022 года). На вопрос о причинах «растворяющегося» асфальта опытный дорожник высказал жесткое мнение: руководство местной исполнительной власти заинтересовано не в качестве работ, а в освоении бюджетных средств.

Должна быть аналитическая система, учитывающая сроки строительства дороги, межремонтные периоды, текущее содержание и т.д. Вместо этого – лихорадочные кампании, невнятный принцип выбора улиц и видов ремонта, гонка сроков. Такой подход, разумеется, бьет по качеству.

– В свое время в областном центре совместно с техническим университетом действовал научно-производственный совет, выполнялись научные разработки в области дорожного строительст­ва, – рассказал Александр Иванович. – Регион приобрел машину для ямочного ремонта литым асфальтом. Смесь раскаляли до 180 градусов, она вплавлялась, аж шипела. Все поры заполнялись, не надо было никаких вырубок делать. Работать можно было при минус 15. Где это?

В Восточном Казахстане резко-континентальный климат, в течение суток температура может меняться от плюс 10 до минус 30. При таких условиях идет линейное расширение асфальта: чем жестче асфальт, тем больше он деформируется, его разрывает. Появляются трещины. Поэтому и на Западе, и в России давно применяют пластификаторы или резиновую крошку.

На востоке Казахстана, по словам дорожника, до сих пор нет передовых технологий. Более того, если раньше, в соответствии с правилами и нормативами, каждую осень в городах, а также на дорогах областного и респуб­ликанского значения заливали трещины, то сейчас – увы, о данном процессе забыли.

– И вот вам плачевный результат, – заключил директор ДСУ. – Никакой науки, никакой технической мысли! Как поливали чайником гудрон на кромочки, так и поливают. Чайниковый ремонт ведут. У руководства нет заинтересованности в передовых технологиях.

Своим мнением по ситуации с «Казахстанской правдой» поделились и в областном филиале Национального центра качества дорожных активов. По словам его руководителя Ержана Аязбаева, на качестве проектов сказывается нехватка квалифицированных специалистов в акиматах.

– Мы проводим ведомственную экспертизу, и тот факт, что в отделах ЖКХ нет инженеров, влияет на качество технической документации, – отметил глава филиала. – Ее разрабатывают не специалисты-дорожники, а рядовые сотрудники с непрофильным образованием, которые не знают всех нюансов строительства и ремонта дорог. Это серьезная проблема, ее надо решать.