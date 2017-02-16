​Дорожные планы

Более 50% дорог областного цент­ра ЗКО находится в неудовлетворительном состоянии. Городские власти не скрывают этого и пытают­ся улучшить ситуацию. Значительный объем работ был проведен в прошлые годы. В 2016-м 23 км дорог подверглось реконструкции, капитальному и среднему ремонту, причем 9 из них – за счет средств недропользователей.

Самый масштабный проект текущего года – ремонт путепровода в районе депо. «Существующий был построен в 1965 году, сооружение находится в эксплуатации больше 50 лет, – отметил Нариман Турегалиев. – За это время в конструкции произошли изменения, и две полосы движения не могут в полной мере обеспечить безопасность водителей и пассажиров. Поэтому принято решение увеличить проезжую часть до четырех полос. Проект предусматривает демонтаж существующей конструкции с последующим строительством совершенно нового путепровода, на что будет направлено 2,3 миллиарда тенге.»

Один из проблемных вопросов, с которым на протяжении многих лет к главе города обращались жители поселка Круглоозерное, – состояние подъездной дороги. В нынешнем году наконец-то будет проведена ее реконструкция.