Дорожные разборки в Алматы чуть было не привели к трагедии
Ерзат Сергазин
В Алматы водители не поделили дорогу. Один из них решил протаранить "оппонента" и чуть было не перевернул его железного коня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Radiotochka.kz.
Нарушитель за рулем автомобиля марки BMV в буквальном смысле вытолкнул своего "соперника" на встречную полосу, при этом создав опасную дорожную ситуацию. Инцидент попал на камеру видеорегистратора следовавшей позади машины. Позже видео выложил в Сеть пользователь под ником Роман Самарский.
Днем ранее автомобильный казус случился в Шымкенте, когда хозяин автомобиля поставил машину на стоянке напротив магазина и пошел за покупками.
В пояснении полицейским автовладелец сказал, что случайно нажал на электронных ключах кнопку автозавода. Машина завелась и въехала в обувной магазин.
Отметим, что автовладелец согласился оплатить весь материальный ущерб, нанесенный магазину, в связи с этим у предпринимателей к мужчине не было никаких претензий.