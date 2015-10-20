Свежий выпуск Дорожный бум Людмила КОРИНА, Уральск

Еще 13 улиц – это переходящие объекты, на которых реконструкция началась в прошлом году. Сейчас сезон завершается. Погода благоприятствовала строителям, подарив теплую осень без затяжных дождей. Оделись в асфальт автотрассы в быстрорастущем 9-м микрорайоне. Преобразились магистральные улицы Евразия и Алматинская, а также часть центрального проспекта Достык.

Досрочно завершен ремонт моста через реку Урал, где было уложено асфальтовое покрытие, выровнены балки, укреплены деформационные швы между пролетами. Раньше намеченного срока откроется движение и по мосту через приток Урала – реку Чаган.

Этот мост, также являющийся частью международного транспортного коридора, после ремонта стал не только прочнее, но и шире. Асфальтированы и подъездные пути к нему. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, масштабное дорожное строительство намечено и на будущий год.