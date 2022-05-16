Природное обаяние Восточного Казахстана перечеркивают плохие дороги.

Ни по земле, ни по воздуху

Алаколь, Бухтарминское водо­хранилище, Зайсан, Маркаколь, Катон-Карагайский район… На востоке страны много туристических «фишек», но даже к самым популярным из них дорога часто пребывает просто в адском состоянии.

Накануне туристического сезона-2022 на площадке областной палаты предпринимателей прозвучали красноречивые данные. Восточно-казахстанский участок трассы Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, реконструируе­мый с 2019 года, обещали сдать в конце 2021-го. Но по факту из 454 км трассы на сегодня асфальт уложен на 211 км, или на 46% маршрута. То есть больше половины пути – это объезды, ухабы, пыль столбом, летящие из-под колес камни, разбитые лобовые стекла…

По сути, по сравнению с прошлым годом, когда желающие попасть на Пестрое озеро массово жаловались на дорожный кошмар, ничего не изменилось.

Как пояснили в облфилиале КазАвтоЖол, задержка с завершением дорожного проекта связана с удорожанием материалов и, соответственно, финансовыми проблемами подрядчика. В нацкомпании, правда, заверили, что будут реагировать на жалобы предпринимателей, поступающие в колл-центр 1403. Плюс пообещали следить, чтобы на объездах работали «поливалки».

– Движение от Усть-Каменогорска или Семея до Алаколя безопас­ным не назовешь, – отметила руководитель баз отдыха Елена Асылбекова. – Дальнобойщиков страшно обгонять, потому что из-за пыли не видно, что впереди. Едешь по колдобинам, не щебенка, а булыжники!

В числе проблемных предприниматели также назвали дорогу, соединяющую железнодорожную станцию Жаланашколь с курорт­ной зоной. А ведь в ее ремонт в 2018 году вложили почти 1 млрд тенге.

В плачевном состоянии пребывают отрезок от села Маканчи и проезды вдоль берега. Нет ясности по аэропорту в Урджаре, закрытому на реконструкцию с апреля 2021-го.

Руководство области обещало здесь взлетно-посадочную полосу и рулежную дорожку с расчетом на прием солидных пассажирских самолетов класса Embraer, Bombardier и других. Должен был появиться терминал с пропускной способностью 150 пассажиров в час. Работы тянутся больше года, и тут в апреле аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявляет: необходимо еще откорректировать проект – оснастить аэропорт видеонаблюдением и наружным освещением. Более того, документация на новый терминал, как пояснили в акимате, находится пока на стадии согласования.

Словом, точные сроки открытия воздушной гавани до сих пор неизвестны. Тем не менее, люди надеются, что остро востребованные авиарейсы заработают.

– У нас активный сезон бронирования, а мы не знаем, что клиентам отвечать, – поделились тревогой владельцы баз отдыха. – Брать билеты на поезд? Ждать, что аэропорт откроют? Ехать на личном автомобиле по объездам? Мы до сих пор не можем людей сориентировать. Завтра, когда у них не получится с транспортом, начнутся возвраты путевок, – это к гадалке не ходи.

Как отметили в областной туристической ассоциации, в пик сезона на Алаколе ежедневно отдыхают примерно 35 тыс. человек, в том числе 12 тыс. на восточно-казахстанском побережье. Кто-то приезжает на 3 дня, кто-то на 10 дней или две недели. Большинство – на 5–7 деньков. Другими словами, ежедневно необходимо доставлять примерно 6 тыс. туристов.

Возможно, кто-то рискнет отправиться на личном транспорте по убитым дорогам – есть такие фанаты Пестрого озера. Хотя с каж­дым годом их все меньше. Кто-то до последнего понадеется на возобновление авиасообщения. Большинство, конечно, выберут железнодорожный транспорт. И… рискуют остаться ни с чем. Судя по статистике прошлых сезонов, в сторону Алаколя поезда доставляли примерно 1 300 пассажиров в день. А потребность втрое-вчетверо выше! Спросите любого, кто хоть раз пробовал купить железнодорожные билеты на Пестрое озеро, – это из области нереального. Приобрести билеты невозможно практически до конца августа.

– Предприниматели реально предоставляют достаточно приличный уровень сервиса, – отметили в турассоциации. – Отдыхающим предлагают питание, номер с цивилизованным санузлом и горячей водой. Соответственно, здесь более дорогой чек, чем, например, на базах Бухтарминского водохранилища. Сюда стремится платежеспособная пуб­лика. При этом сегодня с билетами на авиа- и железнодорожное сообщение ничего не понятно. Автомобильная дорога в ужас­ном состоянии. Люди задаются вопросом: зачем им эта головная боль, когда одно за другим открываются проверенные зарубежные направления? Многие, кто в феврале-марте оформил бронь на алакольские базы, начинают от нее отказываются.

Жесткие условия

Один в один ситуация с проез­дом к базам отдыха Риддера, на Бухтарминское водохранилище в районе Алтай и Кокпектинском районе, к туристическим центрам в Зайсанском районе. В марте «Казахстанская правда» рассказала об увязшем в бюрократии и корректировках важнейшем проекте реконструкции Осиновского перевала («Дорожное невезение», 10 марта 2022 года). ­Объект оказался брошен на полпути, в результате проезд к известной зоне отдыха Голубой залив – это километры опасных серпантинов, ям, ухабов, пыльной тряской грунтовки… Все как и прежде.

Другой пример. Восточно-казахстанский участок трассы Омск – Майкапшагай в 711 км – это часть транспортного коридора между Россией и Китаем и в то же время маршрут к зайсанским просторам с их знаменитой рыбалкой, охотой, бердвотчингом, пантолечением… К его реконструкции приступили в 2018 году, проектный срок сдачи – июль 2022-го.

Полтора месяца назад сенатор Ольга Булавкина констатировала: готовность отрезка Калбатау – Майкапшагай длиной 415 км – 29%. Следом вице-премьер Роман Скляр уточнил: у правоохранительных органов возникли вопросы к подрядчикам по расходованию средств, на завершение проекта необходимо еще минимум два года.

– Мы специально сами проехали до Зайсана, чтобы потом объективно информировать клиентов, в каком состоянии находится трасса, – рассказали в региональной туристической ассоциации. – Где-то работы остановлены, на некоторых участках успели уложить асфальт, но проезда по ним все равно нет. Весь транспорт идет по объездам: тряска, пыль до неба. Жесть. КазАвтоЖол обещал, что подрядчик будет поливать гравийку, но, как известно, обещать – не значит жениться.

В запросе сенатора указана стои­мость реконструкции 415-километрового участка – 155 млрд тенге. Из этой суммы 86 «ярдов», по данным парламентария, подрядчику уже выплатили. Что в сухом остатке получил район от дорогостоящего дорожного проекта? Сорванные сроки, жуткие условия для водителей и пассажиров, возмущение предпринимателей, населения, спад интереса к местным туристическим базам.

Напомним – речь о стратегической трассе республиканского значения!

Как известно, туризм – это искусство гостеприимства, где важен каждый момент: качество дороги, класс отеля, уровень кухни, услуг... Человеку, заплатившему за отдых, важно знать, что взамен он получит уют и радушие. Причем негативные мелочи могут перечеркнуть даже яркие встречи и события. Тот же участок трассы Калбатау – Майкапшагай в начале реконструкции презентовали как дорогу, которую водители будут пролетать за 4 часа, и где появится больше 30 объектов придорожного сервиса – кафе, кемпингов, санузлов. Пошел пятый год проекта – ничего из того, что обещано, нет.

– Бизнес бьется, чтобы создать условия для людей, – заключили в турассоциации. – Несмотря ни на что, у природы Восточного Казахстана масса поклонников. Недаром край называют жемчужиной Казахстана. Но усилий одних предпринимателей мало. В стране немало государственных программ по развитию туризма. Хочется, чтобы они заработали.