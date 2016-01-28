​Дорожный прогресс

На ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения в прошедшем году выделено 5,5 млрд тенге бюджетных средств. В общей сложности капитальным ремонтом охвачено 27,5 км дорожного полотна на сумму 2,3 млрд тенге.

Из 10 стратегически важных объектов на сегодня введены в эксплуатацию 6. Один из наиболее значимых реализованных проектов – реконструкция подходов к пограничному пункту пропуска «Жезкент» в Бородулихинском районе, что обошлось государственной казне в 373,5 млн тенге.

Дорожникам удалось завершить средний ремонт трасс областного значения общей протяженнос­тью 91 км вместо ранее запланированных 46 км стоимостью 1,2 млрд тенге. На содержание дорог в регионе из бюджета выделено 1,6 млрд тенге.