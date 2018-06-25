Свежий выпуск

Дорожный просвет

Сергей Осанов

Первый вице-премьер, проехав по автомагистрали Астана – Павлодар, ознакомился со строительством автокоридора Центр – Восток и, заслушав отчеты руководителей НК «ҚазАвтоЖол» и подрядных организаций, провел совещание по развитию республиканской сети автомобильных дорог.

Общая протяженность автодорог республиканского значения в 3 областях – Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской – составляет 7 345 км. По автомобильному коридору Центр – Восток введено в эксплуатацию 404 км, ремонтом и реконструкцией охвачено 501 км дороги. Все работы проводятся по утверж­денному графику. Вдоль автодорог расположены 530 объектов дорожного сервиса, до конца 2018 года в эксплуатацию будут введены еще 16 объектов.

Аскар Мамин посетил павильон модульного типа Kazway, расположенный на 28-м км обхода Астаны. Павильон оснащен современной системой вентиляции и обогрева, видеонаблюдением, беспроводным Wi-Fi, вакуумным туалетом и другими передовыми технологиями, обеспечивающими комфортное пребывание. До конца текущего года планируется открытие 12 подобных павильонов на автодорогах.

По итогам инспекции Аскар Мамин поручил НК «ҚазАвтоЖол» открыть движение на протяжении 905 км коридора Центр – Восток, поставил задачу завершить проект в целом в 2019 году.

Затем первый вице-премьер посетил Бозшакольский горно-обогатительный комбинат и ознакомился с технологическим процессом производства медного концентрата и развитием горных работ.

Литье колесных пар, выпуск стрелочных переводов, крестовин и ремонтных комплектов для железнодорожной отрасли представили в ТОО «Проммашкомплект». Первый вице-премьер также ознакомился с деятельностью ряда объектов на территории СЭЗ «Павлодар».

На Павлодарском нефтехимическом заводе Аскару Мамину доложили о модернизации предприятия, что обеспечило увеличение производительнос­ти по переработке сырой нефти и позволило повысить качество моторного топлива до соответствия требованиям стандартов К-4 – по бензину, К-5 – по дизтопливу.

В Восточно-Казахстанской области первый вице-премьер побывал на предприятиях оборонного и гражданского назначения: АО «Семей инжиниринг» и Семипалатинском машиностроительном заводе.

Во время посещения ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Аскару Мамину доложили о недавнем запуске производства по обогащению руды.

В Семее первый заместитель Премьер-министра ознакомился с ходом работ по расширению и реконструкции РК-1, где ведутся пусконаладочные работы по модернизации технологического оборудования тепловых источников и магистральных сетей теплоснабжения, а затем посетил ряд социальных объектов, в том числе новый микрорайон «Қарағайлы», где по программе «Нұрлы жер» построен детский сад на 320 мест.

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