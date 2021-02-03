Досаев доложил Токаеву о ситуации с инфляцией и курсом тенге

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в январе текущего года, а также о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда.
Глава государства был проинформирован о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге.
Кроме того, Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.