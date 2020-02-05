Экономика
Досаев объяснил сохранение уровня базовой ставки в Казахстане
Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев объяснил сохранение уровня базовой ставки в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.   

"Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с процентным коридором +/- 1 п.п. С учетом мандата Национального банка по обеспечению стабильности цен принятое решение обеспечит сохранение инфляции в целевом коридоре", – говорится в заявлении председателя Нацбанка.

Отмечается, что при рассмотрении данного решения были приняты во внимание динамика инфляции, ее соответствие ожиданиям, обновленные оценки по инфляции на 2020 год, а также ситуация во внутренней экономике, на внешних рынках и в странах – основных торговых партнерах.

"В целом тенденции конца прошлого года были положительными. Экономический рост в стране в 4 квартале ускорился. На внешних рынках главной тенденцией стал рост мировых цен на нефть. В результате, рост реального ВВП за 2019 год, по предварительным данным, составил 4,5%. Краткосрочный экономический индикатор, характеризующий динамику 6 базовых отраслей, вырос на 5,0% в годовом выражении. Его рост сопровождался увеличением объемов производства в промышленности (3,8%), строительстве (12,9%), торговле (7,6%) и транспорте (5,1%)", – сообщил Досаев.

Он также назвал факторы принятого решения по базовой ставке:

– инфляция продолжает находиться в целевом коридоре 4-6%;

– инфляционные ожидания населения остаются умеренными и складываются близко к уровню фактической инфляции;

 – сохраняется проинфляционное давление со стороны потребительского спроса;

– со стороны факторов внешней экономики усиливается неопределенность дальнейшей динамики;

– инфляционный фон на внешних рынках и в экономиках носит разнонаправленный характер.

Ерболат Досаев сообщил, что Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию в мировой экономике и оценивает ее влияние на внутренние процессы. При необходимости, будут приняты меры для минимизации возможных негативных последствий.

"Принимая во внимание влияние вышеуказанных факторов, Национальный банк оставляет неизменными денежно-кредитные условия. На краткосрочном горизонте ожидается преобладание проинфляционных рисков. Прежде всего, это связано с повышением акцизов на оптовую и розничную торговлю бензина в начале текущего года, а также окончанием действия на годовую инфляцию эффекта, оказанного снижением в январе-феврале прошлого года тарифов на регулируемые услуги", – отметил Досаев.

По его словам, среди других основных инфляционных факторов – сохранение относительно высокого внутреннего спроса и продолжающийся рост мировых цен на продовольствие.

"Однако, по нашему мнению, их действие на внутреннюю инфляцию будет постепенно ослабевать. Тем не менее, Национальный банк продолжит внимательно отслеживать динамику цен по товарам, которые вносили в 2019 году основной вклад в инфляцию. К концу 2020 года мы ставим задачу снизить инфляцию до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%. Мы ожидаем усиления мер со стороны Правительства и местных исполнительных органов, направленных, в первую очередь, на повышение конкуренции на продовольственных рынках и проведение оптимальной тарифной политики регулируемых услуг. Это должно создать предпосылки для смягчения денежно-кредитных условий и обеспечения нейтральности базовой ставки на уровне 3-3,5% в реальном выражении", – подчеркнул Досаев.

Он отметил, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15:00 по времени г.Нур-Султан и будет базироваться на результатах очередного прогнозного раунда. 

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