Досаев поручил разработать проект комплексного плана по борьбе с онкологией в Казахстане

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На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК заместитель Премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев поручил до конца мая разработать проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"До конца мая должен быть разработан проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению высокоэффективной ранней диагностики рака на основе передового международного опыта", – поручил Досаев.
Он также отметил, что в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний были сделаны хорошие шаги, есть определенные успехи, но онкология пока остается главной проблемой.
"Конечно, сейчас поступает очень много бюджетных заявок по строительству онкологических диспансеров, клиник и так далее. Но самое главное в области онкологии – это ее профилактика, которая стоит гораздо дешевле. Ее можно проводить эффективнее, чем сегодня", – сказал Досаев.