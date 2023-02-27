Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

С апреля 2021 года он являлся заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекмагамбетов Досбол Боташевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Досбол Бекмагамбетов родился в 1979 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 2007 году и.о. главного специалиста отдела контроля законодательства о труде Департамента труда и социальной защиты населения Карагандинской области.

2007-2008 гг. - главный специалист уполномоченного государственного инспектора по охране окружающей среды по Нуринскому району г. Караганды.

2008-2012 гг. - главный специалист — уполномоченный инспектора по экологии Нуринского района Карагандинской области.

2012-2016 гг. - заместитель акима Нуринского района Карагандинской области.

2016-2017 гг. - эксперт Управления правового обеспечения и государственных закупок Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

2017-2019 гг. - главный специалист Отдела государственного контроля и охраны водного фонда; заместитель руководителя Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

2019-2021 гг. - заместитель руководителя; руководитель Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С апреля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК.