Всего для участия на XII КМФМК было прислано свыше 700 заявок от режиссеров и продюсеров из 50 стран. В конкурсную программу из них попали 60 игровых, документальных и анимационных фильмов из 33 стран мира. Концепция Казанского международного фестиваля мусульманского кино, проводимого в столице Татарстана ежегодно с 2005 года, отражена в его девизе: «Через диалог культур к культуре диалога». В программу кинофорума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построе­ния межнационального диа­лога.

Напомним: вторая режиссерская работа популярного актера кино и театра Досхана Жолжаксынова на МКФ «Евразия-2015» получила приз в номинации «Лучший цент­ральноазиатский фильм». Так же как и в «Биржане-сал», первой своей картине, главного героя в «Кунанбае» режиссер сыграл сам.

– На роль Кунанбая я даже никого и не пробовал, – признается он. – Думал о Тунгышпае Жаманкулове, примерял этот образ на Айдоса Бектемирова (в картине он сыграл Барака, старшего султана Аягузского округа)… Но чтобы настроить любого актера на внутреннее состояние героя, с ним надо долго и кропотливо работать, а отпущенные деньги и, главное, натура (основные события происходят весной) уходят. Это ведь не театр, где режиссер может работать от месяца до года над одной только мизансценой. А я кожей чувствовал своего героя, наши взгляды с ним где-то совпадали. Так почему было не сыграть его самому?

В картине Кунанбай Оскенбаев предстает человеком, чуть перешагнувшим за пятый десяток. Он уже сделал карьеру – стал старшим султаном Каркалинского уезда, у него подрастают сыновья. Народ к нему прислушивается, его мнение часто бывает решающим в споре. Словом, в прочтении Д. Жолжаксынова Кунанбай – государственник, который пытался в рамках одного казахского рода построить отдельно взятое государство со своими конституцией и законами. Проводя эту идею, он действует жестко и порой даже жес­токо. Это наглядно продемонстрировано в эпизоде, где речь идет о сожительстве свекра и невестки и последующем наказании – Кодара и Камку приговаривают к повешению, чтобы другим неповадно было.

К сожалению, считает Досхан Жолжаксынов, законы, призванные встать на защиту морали, у нас очень мягкие.

– Живи я в то время, тоже голосовал бы так же, – не боится он вызвать на себя гнев сторонников моратория на смертную казнь. – Сегодня столько негативного происходит вокруг (матери продают детей, отцы покушаются на честь дочерей), что самому впору повеситься, слыша такую информацию. После просмотра этого фильма многие зрители наверняка скажут, что обществу нужен Кунанбай.

Кстати, до того как Дос­хан Жолжаксынов снял свою картину, бытовало мнение, что история с наказанием Кодара и Камки выдуманная.

– Но мы нашли поэму «Кодар» Шакарима, – сооб­щил режиссер. – Там есть строки о том, что когда трупы согрешивших свекра и невестки снимают с верблюда, через горб которого подвергли их повешению, то могучий Кодар пришел в себя. Но пощады нет: со связанными руками и ногами его сбрасывают вниз с высокой скалы, а после закидывают камнями.

Одну из жен ага-султана Кунанбая Оскенбаева – токал Улжан сыграла жена режиссера Карагоз Сулейменова. Роль, как утверждает супруг, она получила по-честному, пройдя серьезный кастинг. С исполнителями других ролей было сложнее.

– Я долго искал мальчика на роль Абая (в фильме ему всего 12 лет), но труднее всего было найти актрису на роль Зере. Уже надо выезжать на съемки, а Зере нет. Помог мой друг Аскарбек Сеилханов. Через него мы вышли на замечательную актрису Нурсифат Салыкову, актрису Таразского областного драматического театра. Знание народной культуры помогло ей без труда перевоплотиться в Зере, умнейшую женщину своего времени. Это в ней надо искать истоки того, откуда взялись талантливый управленец Кунанбай Оскенбаев и гениальный Абай Кунанбаев, ее любимый внук.

Фильм снимался на родине Кунанбая – в ауле Чингистай Семипалатинской области.

– Мне были дороги аура этих мест и участие местных жителей в массовке. Старики, охотно соглашаясь на нее, говорили, что приходят из-за аруаха Кунанбая. По их глазам я видел, что эти люди искренни. Массовка блестяще справилась с задачей в эпизоде, где Кунанбай дает ас – поминальный обед – по отцу Оскенбаю.

90-минутную полномет­ражную игровую картину Досхан Жолжаксынов снял за месяц и 18 дней. Столь рекордно короткий срок (на клип и то иной раз уходит больше времени) он объясняет тем, что съемочная группа работала по четкому, поминутно расписанному графику, которому актер, а теперь и кинорежиссер, научился, снимаясь в казахстанско-американском проекте «Кочевник». Заранее составленный план не мог поломать даже природный катаклизм. Перед началом съемок поднялся штормовой ветер, поднявший уже расставленные юрты в воздух. Их потом пришлось собирать в радиусе 3 км.

Объясняя, почему он решил взяться за картину об отце Абая, режиссер заявил, что Кунанбай – новый и достойный внимания зрителя герой.

– Возможно, даже немного запоздалый, но именно Кунанбай – носитель национальной идеи, считает он.