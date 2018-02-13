​Дошли до финала

Женская сборная Казахстана по теннису (Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Гузаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева) приняла участие в соревнованиях на Кубок федерации в I группе зоны Азии и Океании.

Турнир прошел в столице Индии. В подгруппе «А» наши спорт­сменки выиграли все 3 матча: у соперниц из Гонконга (3:0), Индии (2:1) и Китая (3:0). Параллельно в подгруппе «В» первое место заняла команда Японии, «насухо» обыгравшая теннисис­ток из Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайпея.

В финале встретились сборные Казахстана и Японии. Наши спорт­сменки уступили со счетом 1:2, и теперь борьбу за выход во II Мировую группу Кубка федерации продолжат японки.