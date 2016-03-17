Руководитель штаба Айкын Конуров отметил, что партией проведена слаженная работа. Агитационная кампания охватила все регионы республики, в ходе которой проведено множество интересных встреч. В регионах в полной мере реализована акция «От двери к двери» и распространены агитационные материалы. При этом все мероприятия широко освещались в СМИ, в том числе на республиканских телеканалах. Одновременно проведено 15 встреч с наблюдателями от миссий – ОБСЕ/;БДИПЧ, РОККВ и Международной парламентской ассамблеи СНГ.

В 14 областях, городах Астане и Алматы в общей сложности размещены 50 агитационных баннеров с изображением кандидатов от КНПК и слоганом партии. Массовое распространение получили агитационные материалы КНПК, которые в целом по республике были распространены в следующей пропорции: 2 500 000 листовок, 500 000 плакатов, 150 000 брошюр с предвыборной программой и 47 000 экземпляров газеты «Трибуна. Коммунист Казахстана». В целом для реализации агитационной кампании было задействовано 6 000 активистов партии.

Дополняя своего однопартийца, кандидат в депутаты Виктор Смирнов сообщил, что активная агитация развернулась в Интернете и в социальной сети Фейсбук.

– Нам удалось наладить качественную работу в социальных сетях, что позволило ознакомить большую часть избирателей с предвыборной программой партии. За весь период агиткампании официальный аккаунт КНПК в Фейсбуке и сайт партии посетило не менее 100 000 пользователей, которыми под 462 публикациями оставлено множество комментариев, – сообщил В. Смирнов.

В целом члены предвыборного штаба дали положительную оценку результатам всей агитационной кампании.

В этот же день представители регионального предвыборного штаба Алматы, несмотря на последние дни агитационной кампании, организовали акцию полета парапланеристов с флагами КНПК.

Кандидат в депутаты от коммунистов Магеррам Магеррамов подчеркнул, что данная акция призвана привлечь внимание жителей не только южного мегаполиса, но и всей республики своей красотой и необычностью.

– Акция должна заинтересовать наших избирателей, в данном случае полетом символики КНПК мы образно показываем движение партии к новым горизонтам, – подчерк­нул М. Магеррамов.

Не менее благородная акция прошла сегодня и в Шымкенте, где региональный штаб КНПК организовал посадку деревьев в цент­ральном парке города.