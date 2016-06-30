Этим решением международное сообщество, которое подавляющим большинством проголосовало за нашу страну, дало высокую оценку глобальным идеям Лидера Казахстана. За 25 лет независимости Президент выходил с рядом глобальных инициатив, таких как СВМДА, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, отказ от ядерного арсенала, это инициативы по борьбе с терроризмом и экстремизмом, инициативы по распространению диалога культур, это съезды лидеров мировых и традиционных религий. Все эти инициативы реализованы, и они влияют сегодня на укрепление мира на глобальном уровне.

И этим шагом международное сообщество дает высокую оценку вкладу нашей страны в укрепление безо­пасности в современном мире. Также надо отметить, что членство в СБ ООН – это хорошая площадка для дальнейшего продвижения инициатив Казахстана. В частности, Президент нашей страны в своем Манифесте «Мир. XXI век» озвучил ряд глобальных миротворческих идей, которые должны и будут обсуждаться на площадке СБ ООН. У нас есть возможность уже на новом уровне реализовывать эти инициативы. Я поздравляю всех казахстанцев с этой победой всей нашей страны, победой политики Главы нашего государства.

Ерлан КАРИН, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК:

– В ООН объявили о результатах голосования по выбору новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Нашим основным конкурентом стал Таиланд. Это очень сильный соперник – узнаваемая и популярная страна, имеющая давние связи с рядом ведущих государств мира. И самое главное, Таиланд представляет очень крупный во всех отношениях регион – Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион в целом, поэтому многим целесообразно было поддержать кандидатуру Бангкока. Тем более, в последнее время некоторые крупнейшие страны мира начали склоняться в пользу Таиланда, учитывая непростую ситуацию сейчас в этом регионе. Тем не менее Астане удалось убедить в свою пользу. Это очередной серьезный успех молодой казахстанской дипломатии.

Важную роль в победе кандидатуры Казахстана сыграл и личный фактор – авторитет казахстанского Лидера на международной арене. Его участие в важнейших международных саммитах, выступления по актуальным темам глобальной и региональной безопасности, особенно последние инициативы, озвученные с трибуны Генассамблеи ООН в 2015 году и Глобального антиядерного саммита в 2016 году, способствовали активному продвижению позиции Казахстана в ООН.

В начале года Казахстанский институт стратегических исследований опубликовал свой прогноз 10 наиболее важных событий в 2016 году в Центральной Азии. И в данном прогнозе КИСИ было отмечено, что избрание Казахстана в качестве непостоянного члена СБ ООН предоставит нашей стране возможность напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки в сфере безопасности и актуализировать наиболее важные вопросы Центрально-Азиатского региона на международном уровне.

Поэтому данное событие будет означать укрепление международной субъектности не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.