Дословно Свежий выпуск

Я увидела солидарность и сплоченность нашего народа на выборах Президента. Уверена, что такая высокая явка – знак высокого доверия населения Нурсултану Абишевичу. Только с ним мы связываем надежды на наше будущее.

Президент в своем выступлении на инаугурации рассказал о 100 шагах дальнейшего государственного строительства. Эти «100 шагов» – наш план по вхождению в тридцать самых развитых стран мира. Предложенные Президентом реформы касаются всех сфер жизни. Суть одной из реформ – сделать судебную систему страны беспристрастной. «Мы должны взять на вооружение лучший международный опыт по созданию арбитражного центра», – сказал Нурсултан Назарбаев. Справедливый суд станет еще одним важным шагом к улучшению бизнес-климата в стране, повысит привлекательность Казахстана для инвесторов. А это, я уверена, позволит нам в самые ближайшие годы войти в тридцатку развитых экономик мира.

Нурсултан Абишевич сделал акцент на том, что реформы сделают национальную экономику передовой, основанной на знаниях. А образование и здравоохранение будут ориентированы на стандарты стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития. Я, как педагог, полностью поддерживаю эти цели.



Кенжегали КЕНЖЕБАЕВ, ректор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, профессор:

– Во главе с Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым Казахстан идет выверенным путем, успешно реализуя важные стратегические задачи по обеспечению устойчивого роста экономики, укреплению межнационального согласия. Сегодня наша страна вошла в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира и стала государством со средним уровнем доходов населения. За кратчайшие сроки реализованы амбициозные планы, инициированные Елбасы. Но, как сказал Президент, мы не должны на этом успокаиваться, поскольку грядут новые вызовы, глобальный мир развивается не по самому благоприятному сценарию. Поэтому Казахстану предстоит в этих условиях решить пять масштабных внутренних задач, которые позволят в будущем построить еще более сильное и эффективное государство и войти в число уже 30 развитых стран мира.

По сути, выдвинутые Президентом пять институциональных реформ в народе уже называют народными, и в их реализации необходимо активное участие всего общества. Что очень важно, для координации действий госорганов, бизнес-сектора и гражданского общества с целью поэтапного осуществления этих задач Глава государства в оптимальные сроки создал Национальную комиссию по модернизации и на первом же его заседании намерен представить 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства. Уверен, что претворение в жизнь народных реформ будет осуществлено действенно, поэтапно, динамично, так как народ Казахстана сплочен вокруг своего Лидера, сосредоточен, нацелен на будущее. И это подтвердили прошедшие президентские выборы.



Гульнар НАСИМОВА, заведующая кафедрой политологии КазНУ им. Аль-Фараби:

– Состоявшиеся президентские выборы и явка избирателей наглядно продемонстрировали высокое доверие к институту выборов. Такие итоги стали свидетельством того, что при разрешении различных вопросов казахстанцы ориентированы прежде всего на цивилизованные формы политического участия. Поэтому можно утверждать, что институт выборов в Казахстане закрепился как важнейшая демократическая процедура, с помощью которой происходит легитимация власти.

Выборы вновь объединили народ вокруг Президента и реформ, проводимых в стране по его инициативе. При существующих проблемах, связанных с мировым кризисом, в Казахстане есть консенсус по базовым вопросам социально-экономического и политического развития. Поэтому граждане в очередной раз поддержали вектор развития, заданный Нурсултаном Назарбаевым. В первую очередь это предложенная Лидером нации программа «Нұрлы жол – путь в будущее» и институциональные реформы. Казахстанцы уверены, что сегодня у нас есть все возможности реализовывать поставленные планы по модернизации страны.

Важно, что люди ассоциируют личность Президента с сохранением гражданского мира и политической стабильностью. Этого многим нашим соседям по постсоветскому пространству, к сожалению, не достает. Именно политическая стабильность является в глазах электората одним из самых существенных завоеваний Нурсултана Назарбаева. И граждане видят в нем гарант стабильности.



Мурат НАСИМОВ, кандидат политических наук, доцент, проректор по воспитательной работе и международным связям Университета «Болашак», Кызылорда:

– Предложенная Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым предвыборная программа по реализации пяти институциональных реформ обеспечит существенный рывок нашему государству в воплощении амбициозной задачи по вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Обозначенные реформы, на базе которых сегодня разрабатывается соответствующая комплексная программа «100 шагов», откроют множество возможностей для реализации чаяний наших граждан, решая вопросы гармоничного развития страны. Они в очередной раз доказывают важность демократических принципов, на основе которых построена наша государственность и будет осуществляться ее дальнейшее укрепление.

Именно демократические и рыночные реформы, успешно внедренные в казахстанскую практику Лидером нации, преобразили нашу страну, обеспечив динамичное социально-экономическое развитие, общественное согласие и стабильность, которые прошли испытания мировыми финансово-экономическими кризисами, продемонстрировав фундаментальную устойчивость Казахстана. Более того, из кризиса 2007–2009 годов мы смог­ли извлечь не просто уроки противодействия влиянию негативным внешним факторам, но и новые возможности концептуального развития.

По инициативе Главы государства у нас были разработаны и стартовали масштабные программы индустриально-инновационного развития, «Дорожная карта бизнеса-2020», «Занятость-2020» и другие важные стратегии, включая жилищную программу. Сегодня они оказывают значительное влияние и на экономические показатели, и на социальное самочувствие граждан.

Высокое народное доверие к Лидеру нации, продемонстрированное на выборах, показало полную готовность нашего общества к институциональным реформам, цели которых близки и понятны всем казахстанцам. Наши граждане ждут от «100 шагов» укрепления государственности, дальнейших мер по модернизации страны, которые будут способствовать повышению качества жизни и росту благосостояния населения.



Еркин БАЙДАРОВ, ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. Р. Сулейменова Комитета науки МОН РК, кандидат философских наук:

– У каждой религии есть свои достоинства, и они должны объединять казахстанцев, служить делу мира и согласия, развитию общества и экономики, укреплению государства. Об этом говорил Президент, представляя пять институциональных реформ, которые вошли в его предвыборную программу.

Свыше 90% казахстанцев согласны с таким утверждением – об этом свидетельствуют итоги голосования во время президентских выборов 26 апреля. Сегодня в нашей стране в мире и согласии проживают представители 18 конфессий. Наиболее крупные из них – ислам, православие и протестантство. Президент Нурсултан Назарбаев­ обратил внимание, что в последние годы в Казахстане отмечается рост протестантских церквей. Поэтому важно, что протестантизм в центр жизни человека как раз ставит успешный и производительный труд, ценности бережливости и добродетельной жизни. Ханафитский ислам, исторически сложившийся на территории Казахстана, в свою очередь, отличается умеренностью и терпимостью, здравой интерпретацией исламских ценностей. А православие, свойственное большей части славянского населения в Казахстане, ставит во главу угла вопросы совести и нравственного выбора человека, добра и сострадания.

Для нас, ученых, важно, что государство выделяет серьезные средства для продолжения научных исследований в сфере религиозной проблематики. Такая работа важна для укрепления казахстанской идентичности или нации единого будущего. Необходимо сказать, что мы добились значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия. Так, в Казахстане в последние годы значительно укреплен светский характер государства как основы межконфессионального согласия и мира. При этом светскость – предельно значимое условие развития. Государство создает условия для деятельности всех конфессий, но религии при этом не должны вмешиваться в государственные дела и не порождать новые вызовы и угрозы.

В нынешнем году запланированы крупные мероприятия под эгидой «Алматы – столица исламской культуры». Безусловно, предстоящие встречи придадут мощный импульс дальнейшему расширению гуманитарных связей и сотрудничества Казахстана с зарубежными странами, в том числе с участницами Организации исламского сотрудничества.