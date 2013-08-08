Именно благодаря инициативе Главы государства, на мой взгляд, те тенденции, тот большой накопленный теоретический материал, связанный с нашими чаяниями и пожеланиями по выборности местных органов власти, по совершенствованию местного самоуправления, перешел в практическую плоскость. Надо заметить, что сам предмет местного самоуправления представляет собой довольно тонкую материю, связанную с такими серьезными понятиями, как уровень политической культуры населения, менталитет нашего народа, поэтому очень логично то, что этот процесс, происходящий, несомненно, по требованию времени, постепенно ведет казахстанское общество к демократизации, к реализации своих прав.

Выборная система, предложенная Главой государства, – наиболее оптимальна и своевременна для сегодняшнего Казахстана, это большой шаг на пути к демократизации местного самоуправления. Общество и граждане непосредственно вовлечены в процесс принятия государственных решений и их реализацию. Через органы местного самоуправления нужно предоставить населению реальную возможность самостоятельно и ответственно решать вопросы местного значения.

Уже завтра наши первые выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел будут предметом глубокого изучения, ведь это большой опыт для нашего общества, которое шаг за шагом идет по правильному пути курса на дальнейшую демократизацию. Приходит время нашим гражданам активно вовлекаться в решение проблемных вопросов на местах, контролировать работу местных органов власти.

Рахман АЛШАНОВ, доктор экономических наук, профессор, президент Ассоциации вузов РК:

– Выборы сельских акимов – по сути, очень важный этап демократизации нашего общества. В сельской местности много проблем, и потому так важно, чтобы в местной власти были люди, которых выбирает само население. Ведь в ходе предвыборной кампании претендент услышит реальные предложения по решению тех или иных наболевших вопросов.

Для населения это хорошая школа демократии. Может быть, не всегда все удачно будет получаться, но таким образом сельчане будут обретать уникальный политический опыт. Конечно, вместе с выборностью необходимо продумать и дальнейшие механизмы финансирования сел, повышения местных бюджетов, с тем чтобы люди почувствовали реальную отдачу от демократичес­ких преобразований. Необходимо, чтобы были материальные возможности для реализации таких важных направлений, как обеспечение питьевой водой, благоустройство, развитие сельского бизнеса, организация собственного производства. Среди проблем, которые нужно решать акимам, – обеспечение животноводов пастбищами, и тут, возможно, надо будет решать вопросы реприватизации неиспользованных земель. Где-то нужно построить больницу, или интернат, или мост, и население хорошо знает, что важно и необходимо сегодня в данном селе или ауле. Такие конкретные нужды выборные акимы будут стараться решать, ведь их назначили не сверху, а выбрали сельчане.

Процесс этот не будет легким. Несомненно, что нужно обучать новых акимов, учить их умению общаться с людьми, организовывать население на решение местных задач, а также выстраиванию правильного отношения с вышестоящими властями. Необходимы семинары, курсы, на которые можно приглашать как практиков, так и ученых. Словом, нужно поддержать тех, кто взял на себя нелегкую ношу и должен оправдать оказанное ему доверие.

Куаныш ЕРМАНОВ, председатель совета ветеранов, доверенное лицо кандидата в акимы села Никельтау, Актюбинская область:

– Нынешние выборы акимов городов районного значения, сельских округов, сел, не входящих в сельские округа, – большой шаг на пути к демократизации общества, усовершенствованию избирательной системы в стране. Во-первых, я имел возможность стать доверенным лицом своего кандидата в акимы и представлять его интересы и интересы односельчан на встрече с выборщиками на районном уровне. И таким правом обладает любой гражданин РК. Это ли не прямое участие простого казахстанца в таком важном политическом мероприятии? Уверен, новая избирательная система вполне эффективна, и результаты прошедших выборов завтра принесут свои плоды. Во всяком случае выдвинутый нашим селом кандидат – достойный человек, и он остался вновь у руля. Это ли не доказательство?

Аскар САДЫКОВ, депутат-выборщик Хромтауского раймаслихата Актюбинской области:

– Нелегко было проголосовать за того или иного кандидата в акимы, так как ответственность за его выбор от имени моих избирателей несу прежде всего я. Ведь завтра в сельском округе, если он не будет справляться, спрос будет с меня – с выборщика. Поэтому в первую очередь из трех кандидатов, представленных в бюллетенях от каждого сельского округа, я отдавал предпочтение тому, кто уже пользуется авторитетом в селе, пользуется уважением односельчан, зарекомендовал себя в деле. Безусловно, кресло акима дается не для того, чтобы в нем красоваться. На избранного ложится прежде всего огромная ответственность за благосостояние, развитие округа, его жителей. А задач, нерешенных в каждом из них, еще немало. Это и занятость населения, развитие социальной сферы, обеспечение доступным жильем… Это и благо­устройство, дороги… Поэтому новоиспеченному акиму есть куда приложить свои организаторские способности, умение, знания во благо родного края.

Станислав ТОКМАШОВ, депутат Актауского городского маслихата:

– Мы шли на выборы уверенно, потому что до их проведения нас ознакомили с процессом. Выборы прошли в очень спокойной, доброжелательной обстановке, без суеты. То, что мне очень понравилось, так это действия журналистов, видеооператоров и фотокорреспондентов. Они снимали почти каждый шаг, каждое действие членов избирательной комиссии и самих выборщиков. Поэтому речи не могло быть о какой-нибудь подтасовке. В течение 15 минут мы все проголосовали. Причем, как выяснилось потом, проголосовали единогласно за одного кандидата, а мы выбирали акима села Умирзак. Мы выбрали кандидатуру действующего акима, потому что знаем, как он работает. На этом посту он человек опытный, не первый год работает. Я хочу пожелать всем акимам, которых выбрали сегодня в Казахстане, плодотворной работы.

Тезберген АНДИРГАЛИЕВ, почетный житель города Жанаозена, житель села Тенге Мангистауской области:

– Мы ждем от нашего акима реальных дел. Он раньше был у нас акимом, теперь его выбрали, значит, ему оказано большое доверие, которое он должен оправдать. Как житель села, старожил, я могу говорить за многих сельчан. Новому акиму нужно особое внимание обратить на проблему с водой в нашем селе, на дороги, на освещение улиц. И конечно, нельзя забывать о досуге для молодежи. Нужна эффективная молодежная программа для нашего села. Село Тенге сильно разрос­лось в последние годы, поэтому ему нужно уделять больше внимания. Также считаю, что необходимо дать сельским акимам больше полномочий, чтобы они не оглядывались на городской бюджет. И нужно сделать так, чтобы наши села стали привлекательными, тогда сюда будут приезжать люди из города.

Галина БЕРКАЛО, председатель территориальной избирательной комиссии Железинского района Павлодарской области:

– Выборы позади, и можно спокойно оценить их ход и результаты. В нашем районе они проходили по 12 сельским округам, и на должности акимов претендовали 36 человек. В их числе, естественно, были и действующие главы сельской исполнительной власти. Так вот, к вопросу о том, что все решали акимы районов и итоги выборов можно было предсказать заранее. Да, аким нашего района определил кандидатуры, которые после встреч с населением были предложены выборщикам. И вот здесь сказались новая форма и демократичность выборов. Я не стану называть фамилии, но депутаты не везде выбрали прежних акимов, дав дорогу молодым людям, чей возраст менее 30 лет.

Это хорошо, что выборщики посчитались с мнением людей. К тому же, сделав такой выбор, они взяли на себя обязательства, что их избранники не подведут. В целом же выборы можно назвать прогрессивными.

Олег ЧЕРНЫШОВ, директор ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», заместитель председателя областного совета общественности:

– Выборы акимов сельских округов стали еще одним шагом на пути к построению развитого демократического общества. В стране создан и будет действовать эффективный, на мой взгляд, механизм реализации конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления.

Итоги первого дня выборов свидетельствуют о высокой активности представителей гражданского общества, принимавших участие в предвыборной кампании, что является одним из главных условий экономического процветания Казахстана, социального благополучия населения страны.

Салима КАЛЕЛОВА, избрана акимом Айыртауского сельского округа Уланского района ВКО:

– Именно теперь, после победы на прошедших выборах, осуществится, наконец-то, моя давняя мечта купить трактор. Я работаю акимом уже 8 лет, и все это время, особенно в снежные зимы, приходилось обращаться с просьбой помочь с техникой к руководителям крестьянских хозяйств.

Мы, вновь избранные акимы, получаем отныне больше полномочий. В том числе больше возможностей для пополнения бюджета, сбора налогов. Село Айыртау является опорным, и на предстоящий 2014 год предстоит сделать немало для его жителей.

За последние два-три года, благодаря хозяйскому подходу руководства области к реализации государственной программы «Занятость-2020» и других, во всех 50 опорных селах ВКО произошли большие перемены. К примеру, впервые почти за 40 лет нам удалось отремонтировать водопровод в ауле, благоустроить и осветить все четыре имеющиеся в нем улицы, открыть новые рабочие места. Верю, что дальнейший подъем в нашем округе просто неизбежен.

Максут БАЕКЕЕВ, депутат Кызылординского городского маслихата:

– Указ Главы государства о проведении выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, стал важным звеном дальнейших демократических преобразований Казахстана. И мне очень приятно осознавать то, что и лично я, как депутат городского маслихата, принял непосредственное участие в первых выборах.

Перед нами стояла непростая задача – отобрать самых достойных и талантливых организаторов, и уверен, что нам удалось справиться. Мы внимательно изучали программу каждого кандидата, выезжали в поселки, чтобы определить ключевые вопросы социально-экономического развития. И отрадно, что население активно поддержало избирательную кампанию, охотно делилось своими мыслями и предложениями. Это существенно облегчило нашу миссию. Однако каждый выборщик сам принимал решение, взвешивая «за» и «против», и результаты выборов, в частности совпадение позиций, лично для меня стали доказательством такого же взвешенного подхода и ответственного отношения к процессу со стороны моих коллег.

Я считаю, что прошедшие выборы наглядно подтвердили своевременность принятого Лидером нации указа. За годы независимости в стране произошли коренные изменения, Казахстан стал могучим государством с мощной экономикой, развитой социальной сферой. Наши успехи приз­наны во всем мире, и объявленная Нурсултаном Назарбаевым модернизация выводит нас на новую вершину качественного роста во всем, включая человеческий капитал. Выборы, которые прошли демократично и открыто, показали, что наше общество готово к новым свершениям.

Багыт ЖУСУПОВА, аким Дубровинского сельского округа Северо-Казахстанской области:

– Земляки оказали мне высокое доверие, избрав акимом Дубровинского сельского округа. Я приложу все силы к тому, чтобы оправдать их ожидания. Тем более что чаяния и заботы сельских жителей для меня близки и понятны: родилась и выросла я в селе Ленино нашего Мамлютского района. С административной работой тоже знакома не понаслышке: восемь лет проработала в акимате, сделала, считаю, неплохую карьеру. Правда, для того чтобы выставить свою кандидатуру на столь ответственную должность, надо было набраться решимости. Но я отважилась, так как искренне желаю принести людям пользу, внести достойный вклад в развитие Казахстана. Тем более что земляки верят в меня. Показательно, как активно действовал в качестве моего доверенного лица пенсионер Каиржан Жаркенов, да и среди других сельчан было много активистов-общественников.

С такой поддержкой и доверием мы можем многое. В предвыборную программу я включила многие положения, вытекающие из задач, поставленных перед обществом в Послании и других выступлениях Главы государства. Я планирую сосредоточить внимание на социально-культурном развитии сельского округа, улучшении состояния дорог. Качественная питьевая вода на нашей территории есть, однако ездить покупать каждую флягу – это вчерашний день, наступает пора подать воду в каждый дом. Да, это произойдет не мгновенно, однако скоро полномочия и возможности акимов сельских округов будут расширены. Наша же задача – работать честно, полностью отдавая себя избранному делу.

Назымбек ОМАРОВ, аким Прибрежного сельского округа Северо-Казахстанской области:

– Мы сделали важный шаг на пути развития демократии. Не стану повторять известный постулат о повышенной ответственности перед населением избранного акима сельского округа. Ответственность не может быть выше или ниже. Для меня, как бывшего военного, понятия ответственности и должности равнозначны: добровольно взялся за дело, изволь выкладываться по полной, ориентируясь только на конкретные дела.

Поэтому я в своей предвыборной программе отдал предпочтение цифрам и фактам: что дадут нам организация рынка, гусефермы, кролиководство, как именно будем развивать спорт, культуру. Состоявшиеся выборы стали важной вехой, потому что они призваны открыть новые горизонты перед первичным звеном исполнительной власти. Да, люди всегда со всеми проблемами шли и будут идти к сельскому акиму, но что мы могли поделать, если в компетенцию акима сельского округа включено всего четыре вида государственных услуг? Я мог нотариально заверить документ, выдать справку о месте жительства, организовать подвоз детей... Немного. Со всем остальным надо обращаться в разные инстанции.

Теперь наши полномочия будут расширены до 26 видов услуг – это уже серьезное поле деятельности. И главное – мы получим право иметь и пополнять собственный бюджет, то есть подводить финансовую составляющую под решение застарелых проблем. Вот тогда мы сможем и посадочный павильон на автобусной остановке соорудить, и дорогой заняться, и настоящую борьбу за чистоту села развернуть – как постановит общественный совет. Вот он, тот рычаг, что на 180 градусов развернет общественное сознание, – действенность местной власти станет фундаментом уважительного отношения к ней, пробудит активность населения. И при соответствующих полномочиях я готов нести всю полноту ответственности.