​Досрочная путевка

Мужская сборная Казахстана провела в Астане очередной матч азиатского квалификационного раунда чемпионата мира по баскетболу. Она нанес­ла сокрушительное поражение коман­де Катара – 96:63. Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Рустам Ергали (22 очка), Александр Жигулин (19) и Вадим Щербак (14).

Это была 4-я встреча нашей сборной в отборочной группе «D». В ноябре прошлого года подопечные главного тренера команды РК Михаила Карпенко на выезде обыграли соперников из Катара и Ирака, несколько дней назад дома уступили иранцам, а после повторной победы над баскетболистами Катара досрочно обеспечили себе, как и сборная Ирана, путевку во 2-й раунд квалификации на ЧМ-2019. Летом наша команда сыграет еще 2 матча.