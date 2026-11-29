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В Испании проходят досрочные парламентские выборы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как пишет Reuters, гражданам предстоит избрать 350 депутатов нижней палаты и 209 сенаторов. При этом для получения абсолютного большинства в Конгрессе необходимо набрать не менее 176 мест.

В предвыборной гонке участвуют блок действующего председателя правительства Педро Санчеса, а также оппозиционная Народная партия.

Главными темами избирательных кампаний стали жилищный вопрос, миграционная политика и инфляция.

Изначально голосование планировалось провести в 2027 году. Однако после отклонения Парламентом двух правительственных инициатив в сфере жилья кабинет Санчеса столкнулся с политическим кризисом. В октябре премьер объявил о роспуске Парламента и назначил досрочные выборы.