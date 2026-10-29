Досрочный запуск автомагистрали

В текущем году, как сообщила пресс-служба акимата области Жетысу, доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии уже достигла в регионе 96%.

Наглядным примером эффективности межведомственного взаимодействия и четкой организации труда стал ввод в эксплуатацию после реконструкции участка республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск (213–234 км) на перевале Мукры в Коксуском районе Жетысу.

Отрезок протяженностью 21 км, относящийся к техничес­кой категории I-б (скоростные дороги), исторически являлся одним из наиболее сложных для движения. Контрактный срок его сдачи по паспорту намечался на декабрь 2027 года. Однако генеральный подрядчик – ТОО «СП «Сине Мидас Строй» – открыл основной четырехполосный ход трассы с опережением более чем на год. Общая стоимость проекта составила 28,42 млрд тенге.

В ходе работ строители переместили 551,4 тыс. кубометров грунта, уложили комплексное основание, разместили 42 водопропускные трубы, построили капитальный мост. В ходе церемонии открытия движения по перевалу заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов отметил, что улучшение дорожной инфраструктуры находится на личном конт­роле акима области Бейбита Исабаева.

За последние три года в регионе сдали в эксплуатацию республиканские дороги по направлениям Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Достык, завершили ремонт транспорт­ного коридора Сарыозек – Хоргос, ввели в строй семикилометровую объездную трассу вокруг поселка Сарыозек.

В настоящее время на трассе Алматы – Усть-Каменогорск (от границы Алматинской области до кольцевой развязки Талдыкоргана, включая объездные пути областного центра) ведется средний и капитальный ремонт 159 км дорожного покрытия. Работы завершены на 103 км.

Как отметил на церемонии открытия автострады заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев, регион занимает стратегическое положение благодаря пунктам пропуска «Хоргос» и «Достык», поэтому модернизация транспортных артерий напрямую влияет на экспортно-импортные операции республики.

После традиционного бата от аксакала села Жамбыл по обновленному участку проехала первая автомобильная колонна.