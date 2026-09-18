DosStar дарит праздник

– Мы приезжаем на фес­тиваль не первый раз, – говорит директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. – Знаете, есть такие места, куда хочется возвращаться снова и снова. Фестиваль DosStar – одно из таких. Здесь все, причастные к театральному искусству, чувствуют, что мы – люди одной крови.

Санкт-Петербургский театр привез на фестиваль оперетту в двух действиях «Баронесса Лили». Это одно из самых известных произведений венгерского композитора Ене Хуски. Действие разворачивается в фамильном замке графа Ласло. Он после смерти отца продает недвижимость барону Маломсеги. А тот спит и видит, как бы выдать свою дочь Лили замуж за графа. Однако девушка против, она мечтает о карьере актрисы. Лили ненароком принимает бывшего хозяина замка за камердинера и просит его помочь ей с побегом. Он соглашается. В результате комичес­кая кооперация перерастает в большую любовь.

Впервые в фестивале приняли участие артисты хора. Коллектив Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева подарил зрителям вечер джаза, мюзикла и хоровой магии Jazz Flowers, а камерный хор Северо-Казахстанской областной филармонии им. Акан серы порадовал публику фрагметами из мюзикла «Моя прекрасная леди». Их исполнение сопровождалось театрализованным выступлением артистов ансамбля танца «Мәңгілік».

– Мы попытались выстроить на сцене некий спектакль, хоть у нас и нет профессиональных артистов-вокалистов, – отметил дирижер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии им. Акан серы Юрий Колчин. – Мы уже не первый год занимаемся такими постановками. До этого работали над сценами из «Бременских музыкантов», «Евгения Онегина» и «Кармен». А сейчас готовим спектакль «Қыз Жібек».

В рамках фестиваля был организован мастер-класс «Особенности хорового исполнения джаза». Его провела художественный руководитель камерного хора филармонии им. Е. Рахмадиева Гульмира Куттыбадамова.

– Музыкальные подходы постоянно меняются, и театры их не оставляют без внимания, – отмечает руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Сейчас популярность набирает хоровое исполнение саундтреков из популярных фильмов и мюзиклов в сопровождении оркестра. Так можно привлечь зрителей, расширить границы хорового исполнения и отойти от его академичности.

Праздник оперетты и мюзикла DosStar проходил в течение четырех дней. Его кульминацией стал гала-концерт с участием ведущих солистов музыкальных театров Казахстана, России, Беларуси и Армении.