​Достаточно одной буквы

Свежий выпуск
459
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Факт беззакония выявил надзорный орган Бескарагайского района. В ходе проверки местного отдела образования выяснилось, что в Белокаменской основной школе более трех лет работал директор, ранее осужденный за коррупционные правонарушения.

– В 2011 году педагог возглавлял школу в соседнем селе и был приговорен к 2,5 года условного заключения за растрату чужого имущества и служебный подлог, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры Восточного Казахстана. – Кроме того, суд лишил его права занимать финансово-экономические должности в госучреждениях и на предприятиях в течение 5,5 года.

Как пояснили в надзорном органе, несмотря на приговор, учитель решил вновь сесть в директорское кресло и пошел на мошенничество – изменил в удостоверении личности одну букву в написании фамилии. Во время рассмотрения кандидатур на вакантную должность Комитет по правовой статистике и специальным учетам предоставил справку, что у гражданина нет судимости. Некрасивая история всплыла только спустя три года в ходе прокурорской проверки.

– По факту нарушения закона внесено представление, директор Белокаменской школы освобожден от занимаемой должности, – заявили в прокуратуре. 

Популярное

Все
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Нюансы цифровой трансформации
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
Сегодня нужна только победа
Чтоб фасады сияли, а не дырами зияли
Снег растает, проблемы останутся
Новый облик старой улицы
Вновь на пьедестале!
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Урожай со школьной грядки
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
В борьбе с финансовыми пирамидами
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Сегодня нужна только победа
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Заряжен на победу
В столице готовятся к паводковому периоду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]