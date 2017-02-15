​Достаточно одной буквы

Факт беззакония выявил надзорный орган Бескарагайского района. В ходе проверки местного отдела образования выяснилось, что в Белокаменской основной школе более трех лет работал директор, ранее осужденный за коррупционные правонарушения.

– В 2011 году педагог возглавлял школу в соседнем селе и был приговорен к 2,5 года условного заключения за растрату чужого имущества и служебный подлог, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры Восточного Казахстана. – Кроме того, суд лишил его права занимать финансово-экономические должности в госучреждениях и на предприятиях в течение 5,5 года.

Как пояснили в надзорном органе, несмотря на приговор, учитель решил вновь сесть в директорское кресло и пошел на мошенничество – изменил в удостоверении личности одну букву в написании фамилии. Во время рассмотрения кандидатур на вакантную должность Комитет по правовой статистике и специальным учетам предоставил справку, что у гражданина нет судимости. Некрасивая история всплыла только спустя три года в ходе прокурорской проверки.

– По факту нарушения закона внесено представление, директор Белокаменской школы освобожден от занимаемой должности, – заявили в прокуратуре.