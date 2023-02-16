"Достаточно, паниковать не надо" – Жумангарин о продуктах питания

Вице-премьер – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в интервью журналистам в Сенате Парламента РК рассказал о мерах по снижению цен на продукты питания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Весь прошлый год мы консолидировали финансовые ресурсы в достаточно сложной ситуации. Порядка 100 млрд тенге собрали, 25 млрд выделили на сахар, чтобы «закрыть» сахарную цену. В ближайшее время запустится четвертый сахарный завод, который долгое время стоял, он модернизирован», – сообщил Жумангарин.

По его информации, на оставшиеся средства в стабилизационные фонды закуплены картофель, морковь лук и капуста.

«У нас продукции очень много... Сейчас начинается экспансия продуктов со стабилизационных фондов по ценам, которые мы установили для акиматов. Эти цены позволяют сбить инфляцию. Вы должны четко для себя понять: сейчас единственный тренд, который действует в этом поле, – это инфляционные ожидания населения – больше ничего. Ими пользуются трейдеры, перекупщики, постоянно взвинчивая цены. Поэтому сейчас мы встречным потоком вот эту массу продукции выбрасываем. Через 704 торговые точки с обязательным наличием кассовых аппаратов мы контролируем цены, наш Комитет торговли 3 раза в день снимает цены, контролирует», – отметил глава МТИ.

Он подчеркнул, что установление барьеров для перекупщиков может спровоцировать ажиотаж среди населения.

«Вчера служба безопасности Magnum (торгово-розничная сеть – прим. ред.) выявила 9 человек, которые перекупали лук, а потом перепродают на рынках. Это неправильно, но здесь мы не можем барьеры поставить. Это не запрещено. Но тогда надо ставить ограничения. Как только ставишь ограничения – возникает ажиотаж. Еще у нас есть блогосфера, люди пишут, что качество плохое и так далее. Но надо сходить и посмотреть качество, лук хорошего качества продают по 130 тенге», – заявил министр.

Также Серик Жумангарин проинформировал, что сейчас принимаются меры по удешевлению еще ряда продуктов.

«Сейчас мы удешевляем рис, этим занимается аким Кызылординской области, по маслу подписали меморандум. Те меры, которые мы предпринимали по запрету на вывоз подсолнечника, лука, влияют напрямую на рынок. Наша задача – не допустить дефицита, вторая – стабильные цены и третья – дать тренд на снижение. Нам надо в феврале-марте дать тренд на снижение. Продукции достаточно, не надо паниковать», – успокоил вице-премьер.