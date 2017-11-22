​Доставайте старую мишуру

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов дал руководству Петропавловска распоряжение вообще не выделять на это деньги, пояснив, что повторное использование оставшихся с прошлого года украшений – самый оптимальный вариант. При том, что количество устанавливаемых в областном центре елок не увеличится, а главная – искусственная, однажды уже порадовавших североказахстанцев гирлянд и иллюминации должно вполне хватить. Следует также убрать из бюджета строку расхода на сооружение ледовых городков – их можно построить за счет спонсоров. Следует, сказал глава регио­на, отходить от практики бюджетных трат по всякому поводу, а сэкономленные таким образом средства лучше направлять на благоустройство города.