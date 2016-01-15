​Доставят газеты по адресу в срок

Ключи от 18 новых автомобилей торжественно вручили на днях представителям районных и городских отделений АО. Теперь почтовые работники будут без задержек доставлять посылки, письма, газеты и другую периодику в трудно­доступные и отдаленные села.

Автопарк обновлен за счет собственных средств компании. Как сообщил директор областного филиала АО «Казпочта» Мухит Карибаев, доход подразделения в ушедшем году составил около 3,5 млрд тенге. Немалую долю в этом показателе занимают услуги по подписке на печатные издания. Алматинская область – преимущественно сельский регион. В отличие от горожан сельчане чаще отправляют посылки, письма, денежные переводы. Учитывая растущую потребность населения в почтовых услугах, приобретение новой автотехники – весьма своевременная мера.

В ближайшее время в Талдыкоргане откроются первые «постаматы» – автоматизированные терминалы, работающие в круглосуточном режиме. Они позволят упростить и удешевить доставку клиентам Казпочты посылок и товаров из интернет-магазинов.