Технологии
Достичь 100% цифровой грамотности казахстанцев к 2025 году надеются в МИК РК
Обеспечить еще 2 млн казахстанцев широкополосным Интернетом, распространить цифровое эфирное вещание практически на всю страну и значительно повысить цифровую грамотность населения – об этих целях в рамках программы "Цифровой Казахстан" рассказал вице-министр информатизации и коммуникаций РК Кайрат Балыкбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если говорить о цифровой грамотности, то сегодня в Казахстане этот показатель – 74 процента. К 2020 году мы хотим достичь 85 процентов, и к 2025 году, надеюсь, 100 процентов добьемся", – сказал Балыкбаев.

Он также сообщил, что планируется увеличить до 70% число экономически активного населения Казахстана, пользующегося электронными услугами.

"К 2020 году в рамках программы "Цифровой Казахстан" мы планируем больше сельских населенных пунктов обеспечить широкополосным доступом к Интернету. Это порядка 2 миллионов жителей, которые сегодня не имеют такой возможности. Также мы хотели бы, чтобы 95 процентов населения получило доступ к цифровому эфирному вещанию. Планируем к 2020 году достичь этих показателей", – добавил вице-министр.

Кроме того, он напомнил, что в Казахстане уже сформирована инфраструктура "электронного правительства", созданы его базовые компоненты, благодаря которым оказываются более 700 видов услуг и сервисов в электронной форме.

Казахстан демонстрирует высокие показатели в международных рейтингах. Так, в рейтинге ООН по индексу развития "электронного правительства" в 2016 году наша страна заняла 33-е место из 193 стран мира. Также по индексу сетевой готовности отчета Всемирного экономического форума по итогам 2016 года Казахстан занял 39-е место из 139 государств.

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